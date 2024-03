Das sind die bestbezahlten Schauspieler des letzten Jahres: So viel haben sie verdient

Das «Forbes Magazin» präsentiert die Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen und Schauspieler des Jahres 2023. Während uns manche Platzierungen kaum überrascht haben, sorgen andere Stars und Sternchen doch für eine gewisse Verwunderung in den Top 10.

Was schätzt du, wer wie viel verdient?

Dass Margot Robbie dank «Barbie» hoch oben platziert ist, dürfe wohl allen klar sein. Adam Sandler sorgt jedoch bei vielen für eine Überraschung. Der Schauspieler schafft es dank vier Netflix-Filmen auf die Nummer 1. «Murder Mystery 2», «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah», der Animationsfilm «Leo» und «Spaceman», Letzterer wird erst 2024 veröffentlicht, bezahlt wurde Sandler dafür aber schon 2023.

Hier die Übersicht

Adam Sandler: 73 Millionen Dollar Margot Robbie: 59 Millionen Dollar Tom Cruise: 45 Millionen Dollar Ryan Gosling: 43 Millionen Dollar Matt Damon: 43 Millionen Dollar Jennifer Aniston: 42 Millionen Dollar Leonardo DiCaprio: 41 Millionen Dollar Jason Statham: 41 Millionen Dollar Ben Affleck: 38 Millionen Dollar Denzel Washington: 24 Millionen Dollar

