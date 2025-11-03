meist klar
Wins und Good News: Diese Bilder tun einfach gut

Good News und Wins
Gleich wird es schön und traurig. Aber vor allem schön.Bild: reddit/watson

14 gute Momente für mehr Freude im Herz (WINS!)

03.11.2025, 04:4403.11.2025, 04:44
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Draussen ist es kalt und «wäh», und damit meinen wir nicht nur das herbstliche Wetter. Zeit, etwas Licht ins Dunkle zu bringen und die schönen Seiten des Lebens zu beleuchten!

Heute mit 14 Szenen, die uns subito glücklich machen. Und ein paar Zwiebeln werden auch geschnitten ...

Das Beste im Leben: Wenn ein Plan tatsächlich funktioniert.

gif: reddit

*Ausgezeichnet.*

«Jedes Jahr schenkt Schauspieler Gary Sinise über 1'000 Kindern von gefallenen Soldaten einen Tag im Disneyland.»

Good News: Disneyland Win
Bild: via reddit

Mehr Informationen zum Projekt gibt's hier.

Guter Typ.

Wins + Good News
Bild: reddit

Auf Reddit steht dazu: «Ein 14-jähriger Junge verbringt seine Sommerferien damit, Lunchboxen zuzubereiten, damit die Kinder in seiner Umgebung nicht hungern müssen.»

«Ein Pilot und sein Sohn, der jetzt Copilot ist, haben ein Cockpitfoto nachgestellt, das sie vor 29 Jahren zum ersten Mal zusammen aufgenommen hatten.»

Win: Piloten-Familie
quelle und Bild: reddit

Okay, das ist einfach das perfekte Halloween-Kostüm.

gif: reddit

Ihr kennt alle den Film, oder? ODER?
Es ist «Oben».

Diese Schlagzeile (ein Hoch auf die Wissenschaft!):

Good News: Man kann wieder sehen nach Zahnoperation
Bild: thestar

Ein Zahn für ein Auge: Wie ein blinder Kanadier durch diesen seltenen chirurgischen Eingriff sein Augenlicht zurückerlangte.

Nachzulesen hier.

Manchmal muss man auch als Blumenmädchen seinen Job vernachlässigen und Prioritäten setzen.

gif: reddit

😂😍

Diese Liebeserklärung von US-Präsident Obama an seine Frau Michelle im Oktober:

Good News: Liebeserklärung Barack Obama
Bild: reddit

Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war, dich zu heiraten, Michelle Obama. Seit 33 Jahren bewundere ich deine Stärke, deine Anmut und deine Entschlossenheit – und die Tatsache, dass du dabei auch noch so gut aussiehst. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag!

Ewigi Liebi! Glückliche Paare über die Jahre – in 28 wundervollen Bildern

Eine schöne Geschichte für alle Pendler.

Wins: Zug in Japan hält für Schülerin
Bild: via reddit

Im Jahr 2016 sollte ein Bahnhof in einem abgelegenen japanischen Dorf endgültig geschlossen werden. Als man jedoch bemerkte, dass eine einzige Schülerin ihn für den Weg zur Schule nutzte, beschloss man, ihn bis zu ihrem Schulabschluss offenzuhalten.

Die ganze Geschichte gibt's hier.

Was für eine berührende Aufnahme (wer schneidet Zwiebeln? 😪)

Wins und Good News
Bild: reddit

Wenn alle die Braut ansehen, aber der Bräutigam dein Sohn ist.

Wins und Good News
Bild: reddit

Stell dir vor, du gehst so gerne in die Schule wie diese Schüler:

gif: reddit

Bestes Geschenk. 😭

Schöne Memes
Bild: instagram

Meine Mutter schenkte mir zu Thanksgiving einen Teddybären. Es dauerte eine Sekunde, bis mir klar wurde, dass es eines der wertvollsten Dinge ist, die ich je besessen habe.

Die Umarmung voller Dankbarkeit am Schluss ist fast der grösste Win.

gif: reddit

Okay, wer hier nicht lächelt (oder weint), ist verloren.

gif: reddit

Diese Aufnahmen stammen von kurz nach der Adoption meines kleinen Mädchens. Anstatt mitzusingen, zeigte sie andauernd mit dem Finger auf mich und sagte: «Das ist mein Mami.» Ich bin so glücklich, dass ich diesen wundervollen Moment erwischt habe.

Hast du auch ein paar (persönliche) Good News, mit denen du alle glücklich machen willst? Ab in die Kommentare damit – wir sind gespannt!

Mehr Gutes:

Diese 18 Bilder und ihre Geschichten machen dich sofort glücklich 🥺😪
