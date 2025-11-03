Gleich wird es schön und traurig. Aber vor allem schön. Bild: reddit/watson

14 gute Momente für mehr Freude im Herz (WINS!)

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Leben»

Draussen ist es kalt und «wäh», und damit meinen wir nicht nur das herbstliche Wetter. Zeit, etwas Licht ins Dunkle zu bringen und die schönen Seiten des Lebens zu beleuchten!

Heute mit 14 Szenen, die uns subito glücklich machen. Und ein paar Zwiebeln werden auch geschnitten ...

Das Beste im Leben: Wenn ein Plan tatsächlich funktioniert.

*Ausgezeichnet.*

«Jedes Jahr schenkt Schauspieler Gary Sinise über 1'000 Kindern von gefallenen Soldaten einen Tag im Disneyland.»

Mehr Informationen zum Projekt gibt's hier.

Guter Typ.

Auf Reddit steht dazu: «Ein 14-jähriger Junge verbringt seine Sommerferien damit, Lunchboxen zuzubereiten, damit die Kinder in seiner Umgebung nicht hungern müssen.»

«Ein Pilot und sein Sohn, der jetzt Copilot ist, haben ein Cockpitfoto nachgestellt, das sie vor 29 Jahren zum ersten Mal zusammen aufgenommen hatten.»

quelle und Bild: reddit

Okay, das ist einfach das perfekte Halloween-Kostüm.

Ihr kennt alle den Film, oder? ODER?

Es ist «Oben».



Diese Schlagzeile (ein Hoch auf die Wissenschaft!):

Ein Zahn für ein Auge: Wie ein blinder Kanadier durch diesen seltenen chirurgischen Eingriff sein Augenlicht zurückerlangte.

Nachzulesen hier.

Manchmal muss man auch als Blumenmädchen seinen Job vernachlässigen und Prioritäten setzen.

😂😍

Diese Liebeserklärung von US-Präsident Obama an seine Frau Michelle im Oktober:

Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, war, dich zu heiraten, Michelle Obama. Seit 33 Jahren bewundere ich deine Stärke, deine Anmut und deine Entschlossenheit – und die Tatsache, dass du dabei auch noch so gut aussiehst. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag!

Eine schöne Geschichte für alle Pendler.

Im Jahr 2016 sollte ein Bahnhof in einem abgelegenen japanischen Dorf endgültig geschlossen werden. Als man jedoch bemerkte, dass eine einzige Schülerin ihn für den Weg zur Schule nutzte, beschloss man, ihn bis zu ihrem Schulabschluss offenzuhalten.

Die ganze Geschichte gibt's hier.

Was für eine berührende Aufnahme (wer schneidet Zwiebeln? 😪)

Wenn alle die Braut ansehen, aber der Bräutigam dein Sohn ist.

Bild: reddit

Stell dir vor, du gehst so gerne in die Schule wie diese Schüler:

Bestes Geschenk. 😭

Meine Mutter schenkte mir zu Thanksgiving einen Teddybären. Es dauerte eine Sekunde, bis mir klar wurde, dass es eines der wertvollsten Dinge ist, die ich je besessen habe.

Die Umarmung voller Dankbarkeit am Schluss ist fast der grösste Win.

Okay, wer hier nicht lächelt (oder weint), ist verloren.

Diese Aufnahmen stammen von kurz nach der Adoption meines kleinen Mädchens. Anstatt mitzusingen, zeigte sie andauernd mit dem Finger auf mich und sagte: «Das ist mein Mami.» Ich bin so glücklich, dass ich diesen wundervollen Moment erwischt habe.

Hast du auch ein paar (persönliche) Good News, mit denen du alle glücklich machen willst? Ab in die Kommentare damit – wir sind gespannt!