Wer sich in den letzten Tagen auf Twitter getummelt hat, der ist wahrscheinlich auf Perioden- und Tampons-Hashtags gestossen – diese sind in den letzten Tagen nämlich regelrecht (gnihihi) explodiert.

Der genaue Auslöser dafür ist schwer zu ermitteln. Klar ist jedenfalls, dass der Ruf nach kostenlosen Menstruationsprodukten in öffentlichen Toiletten für Diskussionsstoff gesorgt hat.

In Schottland ist dies bereits Realität: In Schulen, Universitäten und öffentlichen Einrichtungen müssen in den Toiletten kostenlose Menstruationsprodukte zur Verfügung stehen. Österreich hat diesen Monat beschlossen, die Steuer von Periodenprodukte von 20 auf 10 Prozent zu senken. In der Schweiz wird schon seit längerem für die Senkung der Tamponsteuer gekämpft.

Im Twitter-Diskurs präsentiert sich ein buntes Spektrum an verschiedensten Argumenten. Wir haben sie für dich hier zusammengestellt.

Begonnen hat die Diskussion wohl mit einem Tweet dieser Art:

Tampons und Binden sollten genauso frei zugänglich wie Toilettenpapier sein. — Isabelle (@isabellealara) December 27, 2020

Ein Aufschrei geht durch die Männerwelt

Und Nein, Toilettenpapier ist kein Argument.



Auf Toilettenpapier muss jeder mal drauf zugreifen. Anders Tampons, wo nur ein Bruchteil der Gesellschaft überhaupt jemals einen Bedarf daran hat.



Daher dürfen Frauenhygieneprodukte keine Solidarleistung werden. — A. Osewold 💟 (@AOsewold) December 28, 2020

«Ein Bruchteil der Gesellschaft». Ok.

Am meisten Unverständnis haben gewisse Männer gegenüber der Tatsache, dass Frauen möglicherweise nicht immer sofort Zugriff auf Menstruationsprodukte haben:

Ist dass der Beleg dafür, dass Frauen schlicht zu blöd sein sollen, ihren Körper zu kennen? Und was ist so schwer daran, sich 2-3 Tampons in die Tasche zu stecken? — Stefan Wirth (@Wedelprinz) December 29, 2020

Andere machen sich Sorgen über die Ausnutzung von kostenlosen Tampons:

Kann man aber nicht heut zu Tage überall eine kleine Packung Tampons kaufen wenn man merkt man hat keine bei? Ist das zu schwer? Wäre es Gratis würde es einfach mega ausgenutzt werden — Rene Götze (@rene_gotze) December 29, 2020

Diese Twitter-Nutzerin empfindet das als ein eher unwahrscheinliches Szenario:

Vorstellung: Alle Frauen rennen wie gestört rum und sammeln Tampons auf den öffentlichen Toiletten Realität: Eine menstruierende Frau in Not ist happy af, dass sie nicht mit einer Pfütze Blut in der Unterhose weiterlaufen muss #periode #Tampon — MrsArielle (@mrs_arielle) December 28, 2020

«Wenn Tampons gratis sind, dann auch xy»

Währenddessen finden einige Männer kostenlose Menstruationsprodukte okay, aber nur wenn dieses Angebot auf Kondome ausgeweitet wird:

Weshalb kann Mann gegen kostenlose #Tampons sein? Das ist Blödsinn. Auch glaube ich nicht, dass es sich durchsetzen lässt. Hilfreich wäre es trotzdem. Gleiches müsste dann auch für #Kondome gelten. — Raumgesundheit (@RainerJarck) December 28, 2020

Diesem Mann wiederum ist es ein Rätsel, was Kondome mit Tampons zu tun haben sollten:

Hä? Warum wollen hier manche kostenlose Kondome, weil Tampons free sein sollen/sollten? Das eine ist bumsen. Das andere ist etwas naturbedingt monatliches, nicht steuerbares, das entsprechend Versorgung benötigt. Selbst tiktok ist da aufgeklärter. — Alexi Bexi (@alextv) December 28, 2020

Aber vielleicht sind die kostenlosen Kondome ja doch keine so schlechte Idee, findet dieser Twitter-Nutzer:

#Kondome #Tampons einfach beides kostenlos zur Verfügung stellen, die Frauen haben es verdient und die Männer, die das anders sehen, sollten dringend verhüten win-win — Fey (@Feylandel) December 28, 2020

Kein Verständnis für die Tampons-Diskussion hat diese Dame. Zur Kompensation fordert sie kostenlosen Alkohol für die Männerwelt:

Lese hier immer wieder Forderungen nach kostenfreien Binden und Tampons.

Bin ich voll dafür.

Wenn Frauen, die das nicht mehr brauchen, eine Entschädigung dafür erhalten, wegen Diskriminierung.

Und Männer kostenfreien Zugang zu Bier und Schnaps, um diesen Irrsinn

auszuhalten. 😇 — Marie Juana (@WandaLissmus) December 29, 2020

Keine Kondome und Alkohol dafür kostenlose Rasier-Produkte fordert dieser Herr:

Wenn Frauen kostenlose Tampons fordern, dann fordere ich kostenlose Einwegrasierer und Rasierschaum für Männer. Wir können nichts für unseren Bartwuchs! (Und vielen Mittelstuflern täte eine Rasur auch ganz gut) 🤡 — Nick (@nickwerner_) December 27, 2020

Kennt ihr das?

Kennt ihr das, wenn ihr unterwegs seid, plötzliches dieser krasse Bartwuchs kommt und ihr keinen Rasierer dabei habt? So unangenehm ey. Dann rennt man auf‘s Klo, will sich schnell mit was anderem aushelfen aber es ist zu spät. Alles vollgestoppelt!!! 😱 #periode pic.twitter.com/QeDwAk6Gke — Julia Gámez Martín (@JuliaGamezMusic) December 28, 2020

Dieser Twitter-Nutzer versucht die Forderungen und Argumente der Männer zusammenzufassen:

Verstehe ich richtig dass die Argumente gegen das kostenlose Verteilen von Tampons, Binden etc. sinngemäß zusammengefasst lauten „Buhu aber wenn die was gratis kricht will ich auch“? — SCHWARTZ (@schwartz_ht) December 28, 2020

Männer und Menstruation «Best Of»

Ganz anders geht Alex Riebel an die Diskussion ran – mit Sport könne die Periode ja gänzlich verhindert werden:

Männer und Menstruation, ein best of. pic.twitter.com/DgLKlOUO1D — Isabelle (@isabellealara) December 27, 2020

Wenn Männer die Periode hätten

So in etwa malt sich dieser Twitter-Nutzer eine Welt aus, in der auch Männer die Periode kriegen:

Wenn Männer die Tage hätten, wäre es eine Wettkampfsportart, es gäbe ein monatliches Magazin und Nr.1-Songs darüber, geile Bindenwerbung von Axe und Hornbach, Tampons mit Motorölduft, Menstruationstassen aus Carbon ... und wir würden drei mal so laut darüber jammern wie Frauen. — Peter Wittkamp (@diktator) December 28, 2020

Es gibt auch Männer, denen diese Diskussion absolut Wurscht ist:

schwiegervati meint, auf die frage, was er von tampons kostenlos im öffentlichen raum hält "was hab ich damit zu tun?" und ich finde, männer™️ sollten sich davon ne scheibe abschneiden — ȇ̈v̑̈ȇ̈ (@vsphprl) December 28, 2020

Nicht alle Frauen sind dafür

Und es gibt auch Frauen, welche die Forderung nach kostenlosen Menstruationsprodukten nicht verstehen:

Tampons gibt's in jeder Drogerie. Binden auch. Toiletten-Eimer auch. Do it, wirklich.



Bitteschön für den Tipp. — Tante Anna (@rosalaut) December 28, 2020

Geht es um den Preis der Tampons oder um die Vergesslichkeit der Frau, fragt die Vorzimmerdame auf Twitter und hinterfragt die Forderung nach kostenlosen Menstruationsprodukten in öffentlichen Toiletten:

Ich verstehe wirklich dieses ständige Geheule um die Tampons, um die Periode nicht.

Und ehrlich jetzt? Ihr wollt Dax-Unternehmen managen, seid aber nicht in der Lage, Euch ein paar Tampons in die Tasche zu packen, für den Fall, dass Ihr Eure Tage bekommt? — Vorzimmerdame 🇩🇪🇭🇷 (@Vorzimmerdame2) December 28, 2020

Was denkst du dazu?

Sollten Menstruationsprodukte in öffentlichen Toiletten kostenlos zur Verfügung stehen? Ja Nein Mir egal

