Du brauchst gute Laune? Diese 31 Bilder machen dich sofort glücklich!

31 Bilder, die dich sofort glücklich machen (Du brauchst das JETZT!)

Ein Feel-Good-Dump! Hurra!

Diese Woche Nachrichten geschaut und direkt von einem grossen Brocken Weltschmerz überrollt worden?

Jup, kennen wir.

Da es als Journalisten allerdings unser Job ist, etwa über wütende, orangefarbene US-Präsidenten zu berichten – und wir ihn leider auch nicht so schnell aus der Welt schaffen können –, wollen wir hier zumindest einen Ausgleich schaffen.

Hier kommen also ein paar Bilder, die das Schöne und Gute im Leben zeigen. Ein paar davon könnten dir schon bekannt vorkommen, aber sie werden dich deswegen nicht unglücklicher machen, versprochen!

Eine herzallerliebste Geste.

Mein Neffe hat sich zwei Jahre lang die Haare wachsen lassen, um für krebskranke Kinder zu spenden.

🍌

Ich hörte, wie mein Mann unserer Tochter zuflüsterte, er wolle etwas für sie bei Amazon bestellen. Dann kam ich heute vom Einkaufen nach Hause und sah das.

Seine erste eigene Matratze.

Es gibt da ein Matratzengeschäft, das dir beim Kauf einer normalen Matratze eine Matratze für deinen Hund schenkt.

Eine fantastische Idee! (Wobei wir nicht sicher sind, wie sehr er diesen Moment gerade geniesst)

Typ nimmt seinen Taxifahrer mit in einen Vergnügungspark, weil er noch nie in seinem Leben einen besucht hat

Opa ist der Coolste

Bin ich immer noch als «cooler Opa» in deinem Handy gespeichert?

Natürlich. Warum?

Wollte nur sichergehen.

😎😎😎

Diese kleinen gelben Kerle bin ich.



Manchmal kann auch aus einer unschönen Überraschung Schönes entstehen

Was passiert, wenn ein kreatives Kind eine kreative Mutter hat.

Bump für zwischendurch!

Nicht nur nett, sondern auch nachhaltig.

Wenn Sie arbeitslos sind und ein Kleidungsstück für ein Vorstellungsgespräch reinigen lassen müssen, reinigen wir es hier kostenlos!

Ein Spruch, den man sich merken muss.

«Solange du lernst, bist du nicht gescheitert.» Bob Ross.

Wer Tiere liebt, fühlt dieses Bild zu tausend Prozent.

Wenn dir dein Welpe die Motivationshilfe gibt, die du brauchst.

Einstellungssache.

Manchmal hast du die Wahl, wie glücklich du bist.

Gibt es etwas Besseres als das hier?

Nein, gibt es nicht.

Schön.

Ab und zu sehe ich in meinem Feed ein Bild, das mich anspricht. Ein Bild, das ich teilen muss. Es braucht keine Worte.

:-)

Nimm, was du benötigst.

Ho-hopp!

Ohne Worte.

«Mein Vater ist in Peru und hat fast einen Nervenzusammenbruch wegen der Alpacas»

[...] Ich konnte nicht aufhören, damit zu schmusen und zu küssen und mein Gesicht in seine Wolle zu drücken. Seine Wolle war so weich in meinem Gesicht, ich konnte nicht aufhören zu lachen [...].

Huch, noch ein Hunde-Post! (Aber Hunde machen halt auch so glücklich.)

Bewohnerin auf Bahamas nimmt 97 streunende und kranke Hunde in ihrem Haus auf, als Hurrikan Dorian zuschlägt

Es gibt verschiedene Arten von Liebe.

Vor meinem Fenster stehen zwei betrunkene Männer und sagen abwechslungsweise: «NEIN, du bist MEIN bester Freund auf der ganzen Welt.»

Es sind die kleinen Dinge im Leben (und manchmal lästige Schnürsenkel).

Nein, DU weinst!

Ich habe meine Oma heute in ihr neues Pflegeheim gebracht, das für Menschen mit Demenz ist. Sie traf eine Dame, die denselben Namen wie sie trug, und sie hielten die ganze Zeit über Händchen, während sie fernsahen, und die Dame links (Gladys) sagte immer wieder zu meiner Oma: Mach dir keine Sorgen, jetzt hast du mich.

Oder hier: ein Ausflug zum Strand mit älteren Leuten.

Die wassertauglichen Räder am Rollstuhl sind echt cool!

Was wohl ihre Ausrede ist?

Mein Laptop ist so eingestellt, dass er ein Foto macht, nachdem jemand das Passwort dreimal falsch eingegeben hat. Hab gerade eine Nachricht auf meinem Handy bekommen mit diesem Bild.

Welch entzückende Idee!

Super-Papa kreiert piepsende Ostereier, die blinde Kinder suchen können.

So lieb.

Feuerwehrmann im Ruhestand wird zur Abschlussfeier eines Mädchens eingeladen, das er vor 17 Jahren während eines Hausbrandes aus ihrem Kinderbett gerettet hat.

Eine lustige Idee zur Überbrückung – bis man sich wieder in die Arme schliessen kann.

Tic-Tac-Toe.

:'-)

Wenn dieses Bild dieses alten Mannes, der Tennisbälle an das Tierheim spendet, dich nicht glücklich macht, dann weiss ich nicht, was dich je glücklich machen wird.

Sehr weise, sehr weise.

Sei immer nett zu der 38-Jährigen in deiner Erstsemester-Vorlesung oder zu den dicken Leuten im Fitnessstudio. Diese Menschen bringen sich selbst in extreme, angstauslösende Situationen, um sich zu verbessern oder voranzukommen. Schon ein Lächeln oder ein kurzes Gespräch kann so viel ausmachen.

Absolut vollkommen.

Australiens ältester Mann (109) strickt kleine Pullover für verletzte Pinguine.

Wenn deine Enkeltochter ein hohes Tier im Militär ist

Erlaubnis für Umarmung erteilt. ♥

Und zum Schluss: dieser grossartige Win mit Pferd. Juhu!