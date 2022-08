Das chinesische Fest der Liebe – oder wieso Google heute in rot dekoriert ist

Wer heute schon gegoogelt hat, dem ist wohl aufgefallen: Die Suchmaschine erscheint mit einem roten Kunstwerk. Darauf sind zwei Liebende abgebildet, der Google-Schriftzug ist nicht mehr zu erkennen.

Das Google-Doodle vom 4. August 2022 ist ein abfotografiertes Kunstwerk. Bild: google

Google feiert damit das chinesische Fest der Liebenden: Qixi. Der Tag ist auch bekannt als der «Doppelte Siebente Tag» und ist ein traditioneller chinesischer Festtag. Er wird jedes Jahr gefeiert, und zwar immer am siebten Tag des siebten Monats. Nach dem chinesischen Bauernkalender, der sich am Mondkalender orientiert, ist das bei uns der heutige 4. August 2022.

Was sind Doodles? Als Doodle werden grafische Darstellungen bezeichnet, die vom US-amerikanischen Unternehmen Google produziert und veröffentlicht werden. Doodles werden von Google seit 1998 an besonderen Anlässen wie Wahlen, Feiertage oder Geburtstage bekannter Persönlichkeiten auf der eigenen Webseite dargestellt.

Die zwei Liebenden auf dem Google Doodle zeigen einen Kuhhirten und eine Weberin. Die Legende entstammt laut Wikipedia einer überlieferten Liebesgeschichte, deren Handlung aber je nach Quelle variiert. In China ist diese Volkssage des Hirten und der Weberin sehr bekannt. Chinesinnen und Chinesen feiern das Fest seit der Han-Dynastie, also seit über 2000 Jahren.

Eine Frau mit Blumen in den Strassen Shanghais, China, 2021: Letztes Jahr wurde das Fest am 14. August gefeiert. Bild: keystone

Das chinesische Fest der Liebenden wird heute vor allem von Jugendlichen gefeiert. Seit der Globalisierung Chinas ist es als «chinesischer Valentinstag» bekannt, der, dem unseren im Februar ähnlich, mit viel Romantik und dem Zusammensein von Paaren gefeiert wird.

Weshalb das Doodle für das hierzulande praktisch unbekannte und auch nicht zelebrierte Fest in der Schweiz angezeigt wird, ist nicht bekannt. Neben der Schweiz ist es laut «Google-Watch-Blog» auch in Deutschland, in Grossbritannien sowie Taiwan, Hong Kong und Singapur zu sehen.

(lak)