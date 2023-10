Damit du nachts nicht mehr schlafen kannst: 7 creepy Geschichten von Reddit

«Diese Begebenheit ereignete sich, als ich letzten Sommer einige Tage bei meinen Eltern zuhause war. Ich schaute in meinem alten Zimmer etwas auf meinem Laptop als ich um drei Uhr morgens einen Anruf meiner Schwester erhalte. In der Sekunde, in der ich den Anruf annahm, hängte sie auf. Ich fand es seltsam, dass sie mich anrief, wo sie doch nur einige Meter entfernt ihr Schlafzimmer hatte. Ich dachte, vielleicht wolle sie mit mir sprechen und ging rüber. Als ich vor ihrer Tür stand, hörte ich sie schreien, es sei jemand in ihrem Zimmer. Als ich die Tür öffnete, war niemand zu sehen. Nachdem sie sich etwas beruhigt hatte, erzählte sie mir, was geschehen war: Sie sei plötzlich aufgewacht und habe nur wenige Centimeter von ihrem Gesicht entfernt einen dunkeln Schatten gesehen und begonnen, zu schreien. Als ich ihr erzählte, sie habe mich angerufen, meinte sie, das sei unmöglich. Sie habe geschlafen und ihr Handy sei gar nicht in ihrem Zimmer sondern in ihrer Tasche im unteren Stockwerk. Im Anrufverlauf meines Handys war der Anruf zu sehen – während auf ihrem Handy nichts zu finden war.»