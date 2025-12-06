Die lächerlichsten Schlagringe, die es ganz legal zu kaufen gibt

Selbst nach all den Jahren schafft es das World Wide Web immer wieder, uns mit Skurrilitäten zu überraschen.

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Leben»

Brauchst du Ideen für ein Weihnachtsgeschenk?

Wie wär's mit so etwas?

Bild: brassknucklescompany.com

Denn nichts vermittelt mehr «Festtagsstimmung» und «Fest der Liebe und des Friedens» als ein «Collector's XMAS Gift Set» von ... Schlagringen! Nicht.

Hey, du könntest diese schöne Schlagring-Schutzhülle gleich noch dazuschenken!

Bild: brassknucklescompany.com

Aber wir greifen vor.

Einige von euch mögen vielleicht derart abgebrüht sein, dass euch nichts mehr erstaunt. Doch wärt ihr auf die Idee gekommen, dass es eine Website gibt, die sich auf den hochspezialisierten Nischenmarkt von Schlagringen ausrichtet? Und dass es dort eine derart grosse und vielfältige Auswahl gibt?

screenshot: brassknucklescompany.com

Willkommen bei der Brass Knuckles Company aus Sioux Falls, South Dakota! Dort gibt's alles, was das Herz des Schlagwaffen-Begeisterten begehrt.

Das hier etwa, The Original Brass Knuckles – 100 % PURE:

Bild: brassknucklescompany.com

Laut Hersteller ist das «the original, the Devastating Intimidater™».

The. Devastating. Intimidater.

Jap. «Der verheerende Einschüchterer». Und noch mit einem Rechtschreibfehler obendrein.

Die Produktdetails haben es in sich:

«Ausschliesslich BESTE Qualität! Jahrelang haben wir jeden Winkel der Erde abgesucht, um die besten Hersteller von Schlagringen zu finden. England, Mexiko, Pakistan, China, Frankreich und Deutschland waren unsere Jagdgründe – bis wir auf eine abgelegene Region Indiens stiessen, deren Name geheim bleiben muss. Diese alte Provinz ist seit über 2000 Jahren dafür bekannt, die weltweit besten handgefertigten Messingwaren herzustellen.»

Boah.

Für den Teil der Kundschaft, dem dies ein wenig zu fremdländisch daherkommt, gibt's das Modell The Patriot:

Bild: brassknucklescompany.com

Oder für den historisch interessierten Schlagring-Aficionado gibt's das hier, ...

Bild: brassknucklescompany.com

... was eine originalgetreue Nachbildung ist der 1864 von der New Yorker Polizei ausgegebenen Schlagringe. Jap, im 19. Jahrhundert wurden Polizeibeamte damit ausgerüstet. Gangs of New York von Martin Scorsese – ihr versteht schon.

Ausserdem noch im Angebot wäre diese Nachbildung einer Waffe aus dem frühen 20. Jahrhundert:

Bild: brassknucklescompany.com

Laut Anbieter soll «RENZHEZHI» ein Ausdruck aus einem chinesischen Sprichwort sein, das bedeutet: «Dem menschlichen Instinkt zu folgen, ist ein Missbrauch der Intelligenz.» Eine kurze Google-Suche ergab jedoch auch die Übersetzung «Diejenigen, die verstehen, sind klug, diejenigen, die sich selbst kennen, sind wahrhaft weise.» Schlagring mit Philosophie, irgendwer?

Ach, vielleicht willst du lieber einen, der im Dunkeln leuchtet!

Bild: brassknucklescompany.com

Für die Schlägerei ... im Techno-Club? So beim Raven? Ach, keine Ahnung.

Oder sonst gäbe es diese poppige Pink Color 100 % Non Metallic Version:

Bild: brassknucklescompany.com

Aha! Gesehen? «Paperweight» steht dort. Ergo werden diese Dinger offiziell als «Briefbeschwerer» verkauft. Wohl ist dies das juristische Loophole, durch das etwas verkauft und vertrieben werden kann, das in den meisten Ländern als «Handwaffe» definiert ist.

Nur so: Schlagringe sind in der Schweiz, den meisten Ländern Europas und diversen US-Bundesstaaten verboten. Die Brass Knuckles Company, indes, darf solche bedenkenlos verkaufen. Sie verweist auf ihre Nutzungsbedingungen, welche die Verantwortung auf den Kunden übertragen, sich über die geltenden Gesetze im jeweiligen Land zu informieren.

Womit erklärt wäre, weshalb es auch sowas zu kaufen gibt:

Wieso ist die Hand grün? Ist das The Incredible Hulk?

Bild: brassknucklescompany.com

Bitte sehr, das Blast Knuckles Extreme Stun Gun 950'000 Volts. «Elektrisieren Sie Ihre Schläge und jagen Sie jedem Angreifer einen gehörigen Schrecken ein!»

Derweil jagt uns bereits der Anblick dieses Dings «einen gehörigen Schrecken» ein:

Bild: brassknucklescompany.com

Das, verehrte Damen und Herren, ist eine originalgetreue Nachbildung des Mark I Trench Knife, wie er von der US-Infanterie im Ersten Weltkrieg verwendet wurde ... und heute legal auf dem Internet zum Verkauf steht.

Ebenfalls zu kaufen gibt's diesen hübschen Schlüsselanhänger, ...

Bild: brassknucklescompany.com

... der selbstredend auch als Schlagwaffe zu verwenden ist.

Bild: brassknucklescompany.com

Doch auf brassknucklescompany.com gibt es nicht nur Schlagringe. Unter anderem im Angebot wären etwa eine Geldklammer mit verstecktem Messer, ...

Bild: brassknucklescompany.com

... ein Kugelschreiber mit LED-Taschenlampe und verstecktem Messer ...

Bild: brassknucklescompany.com

... sowie eine Taschenlampe mit 10-Millionen-Volt-Elektroschocker, der laut Beschrieb «so laut ist, dass der Knall allein schon die meisten Kriminellen abschreckt».

Bild: brassknucklescompany.com

Richtig erraten! Die meisten Artikel in diesem Online-Shop werden als «Schutz vor Kriminellen» beworben. Aber diverse Schlossknacker-Sets gibt's auch, ...

Bild: brassknucklescompany.com

... just sayin'.

Das Aller-Allerbeste im Sortiment ist und bleibt ...

... The Pyro Wallet:

Bild: brassknucklescompany.com

Echt jetzt: ein Portemonnaie, das beim Öffnen riesige, echte Flammen ausstösst. Es funktioniert mit handelsüblichem Feuerzeugbenzin.

Na dann: Fröhliche Weihnachten allerseits!