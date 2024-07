Die längsten Beine, Haare und Wimpern: Aussergewöhnliche Frauen aus aller Welt

Der menschliche Körper ist für sich genommen schon ein Wunder. Doch es gibt Menschen auf dieser Welt, die mit aussergewöhnlichen Eigenheiten sogar noch mehr überraschen. Wir haben die Bilder der auf diese Weise aussergewöhnlichsten Frauen zusammengesucht:

Längste Finger: Rumeysa Gelgi

Die türkische Wissenschaftlerin Rumeysa Gelgi hält gleich mehrere Weltrekorde. So ist sie mit 2,15 Meter die grösste lebende Frau, hat die grössten Hände, die längsten Finger sowie den längsten Rücken der Welt. Ihre langen Extremitäten sind auf einen genetischen Defekt namens Weaver-Syndrom zurückzuführen, der das Körperwachstum in der Kindheit und in den Jugendjahren beschleunigt.

Schmalste Taille: Cathie Jung

Nur gerade 38,1 Zentimeter beträgt der Umfang der Taille von Cathie Jung. Die US-Amerikanerin lebt in den USA und hat drei Kinder.

Längste Wimpern: You Jianxia

«Ich finde sie gar nicht irritierend», sagt You Jianxia über ihre Wimpern, die doch über 20 Zentimeter messen. Damit stellt die Chinesin den Weltrekord in dieser Disziplin.

Grösste Füsse: Tanya Herbert

Eigentlich wollte die US-Amerikanerin Tanya Herbert nur abnehmen. Als sie sich bei erreichtem Ziel dann eine Pediküre gönnte und auf Social Media nach passenden Schuhen fragte, ging Herbert damit viral. Der Grund: Ihr rechter Fuss misst 33,1 Zentimeter – das entspricht der europäischen Schuhgrösse 51. Später bestätigte Guiness World Records: Das ist ein Weltrekord für Frauen.

Längste Augen: Kim Goodman

Man kann doch keine langen Augen haben! «Doch!», beweist Kim Goodman. Lang bedeutet in diesem Falle, dass sie ihre Augen am weitesten aus ihren Augenhöhlen herauspressen kann – ganze 1,2 Zentimeter. Und so sieht das dann aus:

Grösster Mund: Samantha Ramsdell

Samantha Ramsdell kann problemlos einen ganzen Apfel verdrücken. In einem einzigen Biss. Grund dafür ist ihr riesiger Mund, der ihr den Weltrekord einbrachte. 6,56 Zentimeter ist er hoch, quer gemessen sogar mehr als 10 Zentimetern. Und was macht sie damit? Social-Media-Videos natürlich:

Längste Zunge: Chanel Tapper

Chanel Tapper aus Kalifornien hat zwar nicht den grössten Mund, dafür aber die längste Zunge der Welt. Das Ding misst 9,75 Zentimeter und so sieht das dann aus:

Längste Beine: Maci Currin

Auch bei den längsten Beinen bekommen wir es mit einer US-Amerikanerin zu tun: Maci Currin stammt aus Texas und ist 2,08 Meter gross. 135 Zentimeter davon fallen auf die Beine – Weltrekord.

Längste Haare: Aliia Nasyrova

Für die längsten Haare gehen wir in die Ukraine. Aliia Nasyrova heisst die Rekordhalterin und stolze 260 Zentimeter Haar nennt sie ihr Eigen.

Meiste Piercings: Elaine Davidson

Piercings im Gesicht sind keine Seltenheit. Manche tragen sie in der Nase, andere am Ohr und wieder andere an ganz anderen Stellen. Wenn man hingegen Elaine Davidson fragt, wo sie denn überall ihre Piercings trägt, dürfte ihre Antwort lauten: «Ja.» Laut eigenen Angaben hat die Schottin fast 15'000 Piercings am ganzen Körper.

Meiste Modifikationen: Maria José Cristerna

Sie stammt aus Mexiko, ist Anwältin, Businessfrau, Aktivistin und Tattoo-Künstlerin. Weiter gilt María José Cristerna als die Frau mit den meisten Modifikationen und Tattoos am Körper.

Diese brachten ihr die Übernamen «The Vampire Woman» oder «The Jaguar Woman» ein. 96 Prozent ihres Körpers sind von Tattoos bedeckt. (leo)