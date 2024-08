Video: watson

Die meisten machen es falsch: Mit dieser Eselsbrücke sprichst du Kamala Harris richtig aus

Kamala Harris' Namen sorgt momentan für Verwirrung. Wir wollten wissen, ob ihr den indischen Namen richtig aussprechen könnt.

Momentan spricht die ganze Welt über die Präsidentschaftswahlen in den USA – und somit auch über die beiden Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris. Der Name der 59-jährigen Demokratin sorgt aber nun für Fragezeichen. Denn wie spricht man ihren Namen eigentlich richtig aus? Das wollten wir von euch wissen und haben uns dazu auf die Strassen Zürichs begeben – und dabei auch gemerkt, dass es nicht nur an der Aussprache scheitert.

Die Präsidentschaftskandidatin selber lieferte bei einem Auftritt gleich eine Eselsbrücke mit, damit die Aussprache in Zukunft immer richtig funktioniert. Aber sieh selbst:

