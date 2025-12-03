wechselnd bewölkt
Israel von Guinness World Records ausgeschlossen

«Das ist unentschuldbar» – Israel darf keine Guinness-Rekorde mehr aufstellen

03.12.2025, 18:0203.12.2025, 18:02
epa12546143 Israeli Foreign Minister Gideon Saar speaks to the press after a meeting with the Paraguayan foreign minister at the Foreign Ministry in Asuncion, Paraguay, 24 November 2025. EPA/JUAN PABL ...
Gideon Saar kritisiert den Ausschluss von Israel von den Guinness World Records.Bild: keystone

Israels Aussenminister Gideon Saar hat eine Entscheidung von Guinness World Records kritisiert, keine Rekordanträge mehr aus Israel zu bearbeiten. «Das ist unentschuldbar», schrieb Saar auf der Plattform X.

Israelischen Medien zufolge hatte eine Organisation aus Israel zuvor einen Antrag gestellt, im Guinness-Buch der Rekorde mit einem Foto von 2'000 Nierenspendern, die bei einer Veranstaltung zusammenkommen sollten, zu erscheinen.

Den Betroffenen werde «der Guinness-Weltrekord verweigert, nur weil sie aus Israel kommen», schrieb Saar. «Wir erwarten und fordern die sofortige Rücknahme dieser verqueren Entscheidung.»

Laut einem Sprecher der Guinness World Records werden «in der gegenwärtigen Lage» auch keine Rekordanträge aus den Palästinensergebieten bearbeitet. Ausnahmen gebe es aber für Anträge, die in Zusammenarbeit mit einer humanitären Hilfsorganisation der Vereinten Nationen gestellt würden. Diese Regelung gelte bereits seit November 2023. Sie werde monatlich überprüft, hiess es. (sda/dpa)

Dickste Katze, längster Kuss – und andere Guinness-Weltrekorde, die abgeschafft wurden
