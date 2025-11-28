wechselnd bewölkt
Besten Guetzli zu Weihnachten: Das grosse Duell

Das grosse Duell um das beste Weihnachtsguetzli

Sind Brunsli besser als Mailänderli? Oder sind Zimtsterne besser als beide? Und was zum Geier können Änischräbeli überhaupt? Klären wir diese Fragen ein für alle Mal!
28.11.2025, 17:0828.11.2025, 17:08
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Essen ist immer emotional. Manches Essen mehr als anderes. Und Weihnachtsguetzli fast am meisten.

Dies wurde nirgends deutlicher als anno 2019, als die watson-Redaktion und -Userschaft zum Thema Weihnachtsgebäck befragt wurde:

«Brunsli sind die besten, Änisguetzli sind scheisse!» Wenn Weihnachtsguetzli polarisieren

Die Tatsache, dass der damalige Chefredaktor eine viel geliebte, traditionelle schweizerische Guetzlisorte als «scheisse» beschrieb, provozierte in der Kommentarspalte Empörung.

Aber auch Bestätigung.

Jaaaa – was jetzt?

Hmm ... heute Morgen haben wir die sechs Sorten der aktuell beim nächstgelegenen Supermarkt erhältlichen Weihnachtsguetzli auf dem Küchentisch im watson-Büro aufgetischt.

Unangekündigt. Unkommentiert. Von jeder Sorte die gleiche Menge.

So sah es um 10:30 Uhr aus:

Weihnachtsguetzli: Das Büro-Experiment
Bild: obi

So sah es kurz nach dem Mittagessen aus:

Weihnachtsguetzli: Das Büro-Experiment
Bild: obi

Und so um 15:20 Uhr:

Weihnachtsguetzli: Das Büro-Experiment
Bild: obi

Jeder, der nun behauptet, Vanillekipferl oder Änisguetzli seien die Besten, muss erklären können, weshalb genau die am längsten liegen bleiben.

Fertig mit Mutmassungen! Wir klären die Frage ein für alle Mal. Und zwar wie es sich für das stramme, tapfere watson gehört, mit einem DUELL! Hier dürft ihr, liebe Userschaft, im K.O.-System den besten Weihnachts-Keks aller Zeiten bestimmen! Guetzlicalypse NOW:

Klicke auf die feinere der zwei jeweils angezeigten Guetzli-Optionen:

RanglisteStand: 28.11.25 – 17:16

Themen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
