Der Spiaggia di Tuerredda: Der Strand auf Sardinien ist äusserst beliebt. Bild: Shutterstock

Sardinien: Strandbesuch nur mit Reservierung – Ticketpflicht ab Juli

Um den Massentourismus einzudämmen, plant ein Strand auf Sardinien neue Regeln für Strandbesucher. Ab Juli muss man dort ein kostenpflichtiges Ticket buchen.

Laura Helbig / t-online

Ein Artikel von

Viele beliebte Urlaubsziele leiden unter dem Massentourismus. Einige Regionen und Orte führen deswegen Regeln und Beschränkungen ein, um die Touristenströme in Schach zu halten.

So nun auch Sardinien. Die italienische Insel ist bekannt für ihre schönen Strände und das glasklare, türkisblaue Wasser des Mittelmeeres. Das lockt zahlreiche Touristen an – teilweise zu viele. Am Strand Tuerredda in der Gemeinde Teulada, die im Süden Sardiniens liegt, müssen Besucher deswegen nun vorab kostenpflichtig reservieren, wie lokale Medien berichten.

Schon seit 2020 ist die Besucheranzahl an dem Strand auf 1'100 Personen begrenzt. Bislang galt das Prinzip: «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.» Doch die Beschränkung erzielte nicht den gewünschten Effekt. Oft kam es zu langen Warteschlangen, berichtet das Lokalblatt «Casteddu Online».

Kostenpflichtige Vorabreservierung

Deswegen ist der Zugang zum Strand demnächst nur noch nach vorheriger Reservierung möglich. Der Bürgermeister der Gemeinde, Angelo Milia, erklärt: «Wir hoffen, bereits im Juli mit dem neuen System starten zu können.» Die Buchung muss dann per App oder auf der Webseite vorgenommen werden. Die Tickets sollen laut «Casteddu Online» ein bis zwei Euro kosten.

Von den insgesamt 1'100 verfügbaren Plätzen sind 371 für die beiden Strandbäder reserviert und 729 für den freien Strand. Neben dieser Massnahme gibt es auch weitere Ideen für die bessere Regulierung der Besucherströme. Dazu zählen etwa eine Kurtaxe oder die Stornierung der Reservierung, wenn Ticketinhaber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erscheinen. Dies seien «Casteddu Online» zufolge zunächst aber nur Vorschläge, keine konkreten Massnahmen.

Bürgermeister Milia hat zudem angekündigt, dass am Strand einige Verbesserungen vorgenommen werden sollen. So werde an der Erneuerung des Zauns und des Zugangs zum städtischen Parkplatz gearbeitet. In der Nähe des freien Strandes sollen zudem Sanitäranlagen mit Duschen, Toiletten und Fusswaschbecken entstehen.