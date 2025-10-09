bedeckt12°
6-Kilo-Baby: In USA bringt junge Frau ein Mega-Baby zur Welt

Baby Cassian wiegt bei der Geburt 5,8 Kilogramm.
Baby Cassian wiegt bei der Geburt 5,8 Kilogramm.

Junge Frau bringt Fast-6-Kilo-Baby zur Welt

09.10.2025, 09:5809.10.2025, 10:09

Stolze 5,8 Kilogramm legt ein Neugeborenes aus den USA auf die Waage. Das Brummer-Baby heisst Cassian und geht im Internet gerade viral. Seine stolze Mami, Shelby Martin, teilt Bilder des Kleinen auf TikTok – ihr Post hat inzwischen über 37 Millionen Aufrufe. Viele User denken zuerst, das Baby sei von KI generiert, doch spätestens nach dem Videobeweis, den das frisch gebackene Mami veröffentlicht, glauben es ihr alle.

Die Mutter teilt nach der Geburt Bilder des Kleinen auf TikTok.
Die Mutter teilt nach der Geburt Bilder des Kleinen auf TikTok.

Der Babybauch vor der Geburt zeigte schon, dass die junge Frau ein ziemlich grosses Baby erwarten würde. Die werdende Mutter nahm es mit Humor und schrieb zu einem Bild während der Schwangerschaft: «Wenn die Leute davon reden, ein grosses Baby zu bekommen, als ob ich keine Ahnung hätte.»

Mami, Shelby Martin, zeigt ihren Babybauch.
Mami, Shelby Martin, zeigt ihren Babybauch.

Auch das Spital teilte ein Foto des Neugeborenen. Es sei das schwerste Baby, welches in den letzten drei Jahren im Spital geboren wurde.

Gibt noch schwerere Babys

Cassian bringt zwar ordentlich Gewicht auf die Waage, doch den Weltrekord hat er damit nicht geknackt. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde wurde das bislang schwerste Baby 1955 in Italien geboren – mit unglaublichen 10,2 Kilogramm. Auch in Brasilien sorgte vor zwei Jahren ein Neugeborenes für Schlagzeilen: Cleidiane Santos brachte ihren Sohn Angerson mit einem Geburtsgewicht von 7,328 Kilogramm zur Welt – ein landesweiter Rekord. (fak)

Das Baby «Angerson» aus Brasilien wog bei der Geburt 7,328 Kilo.
Das Baby «Angerson» aus Brasilien wog bei der Geburt 7,328 Kilo.

