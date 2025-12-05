Das ist gemäss Pantone die Farbe des Jahres 2026

Das Jahr 2026 wird – zumindest wenn es nach einer US-Farbenfirma geht – «Cloud Dancer», auf Deutsch etwa «Traumtänzer»-weiss. Es handele sich um ein «wogendes Weiss, durchzogen von einem Gefühl der Gelassenheit» – «ein Symbol des beruhigenden Einflusses in einer frenetischen Gesellschaft, die den Wert der massvollen Überlegung und des ruhigen Nachdenkens wiederentdeckt», teilte die Firma Pantone mit.

So sieht das aus: screenshot: pantone.com

Das Unternehmen veröffentlicht seit rund einem Vierteljahrhundert jährlich eine – ihrer Einschätzung zufolge – definierende Farbe für das kommende Jahr, die dann unter anderem Designern beim Entwerfen von etwa Möbeln und Kleidungsstücken als Inspiration dienen soll.

Die Firma Pantone ist bekannt für ihr international verbreitetes Farbsystem, das oft als Referenz in der Kosmetik-, Mode- und Grafikindustrie verwendet wird. Für 2020 hatte sie «klassisches Blau» ausgerufen, für 2021 Grau und Gelb, 2022 Lila, 2023 Magenta, 2024 «Pfirsichflaum» und 2025 «Mokka-Mousse». (dab/sda/dpa)