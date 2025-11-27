freundlich
Ugly Chrismas Sweaters: Diese 34 Exemplare sind besonders «speziell»

Ugly Christmas Sweaters

Ihr wollt Ugly Christmas Sweaters? IHR WOLLT UGLY CHRISTMAS SWEATERS??

27.11.2025, 04:4427.11.2025, 04:44
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Hässliche Weihnachtspullis? Haben wir. Bitte sehr:

Lasst die Party beginnen!

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=pagination&amp;page=2
Bild: etsy

Für diejenigen, die Probleme mit der Rechtschreibung haben:

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=lp_queries_external_top-4
Bild: etsy

Oder eben nicht.

Bros before ho-ho-hos. Oder so.

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.tipsyelves.com/products/mens-black-we-dem-boys-three-kings-ugly-christmas-sweater?variant=45806443561135
Bild: tipsyelves

Ui.

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/listing/4396254378/ugly-black-cat-christmas-sweater-funny?ls=s&amp;ga_order=most_relevant&amp;ga_search_type=all&amp;ga_view_type=gallery&amp;ga_sea ...
Bild: etsy

Zu früh?

Kommen wir zur Untergattung der 3D-Ugly-Christmas-Sweaters! Du weisst schon – jene mit irgendwelchem Ramsch dran, der vorn rausragt. Etwa:

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.uglychristmassweater.com/collections/3d-sweaters/products/t-rex-flappy-sweater
Bild: uglychristmassweater.com

Und – guckt:

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.uglychristmassweater.com/collections/3d-sweaters/products/t-rex-flappy-sweater
Bild: uglychristmassweater.com

Gesehen? Der aktuelle Trend für 2025 ist offenbar der hässliche 3D-Pulli, der sich mittels einer kaschierten Vorrichtung im Ärmel bewegen lässt. Wie hier, etwa:

Animiertes GIFGIF abspielen
It's a Gif. Du darfst draufdrücken.
gif: uglychristmassweater.com

Oder hier:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: uglychristmassweater.com

Weniger ausgeklügelt, aber fast schon klassisch, ...

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tipsyelves

... wie das hier auch:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: uglychristmassweater.com

Komm' jetzt – gib es zu! Auch du wolltest schon immer mittels eines Pullis zum wandelnden Beer-Pong-Game mutieren, nicht?

Ach, vielleicht tut es ein simpler im-Pulli-integrierter-Glühwein-Behälter-mit-Zapfhahn aber auch.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: uglychristmassweater.com

«Ho ho ho», kann man da nur sagen:

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=pagination&amp;page=2
Bild: etsy

«Hallo Grosi, darf ich dir meine Freundin vorstellen, die Weihnachten bei uns verbringt?»

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/listing/4396254378/ugly-black-cat-christmas-sweater-funny?ls=s&amp;ga_order=most_relevant&amp;ga_search_type=all&amp;ga_view_type=gallery&amp;ga_sea ...
Bild: etsy

Richtig erkannt! Wir sind in der Untergattung SEXY Ugly Christmas Sweaters angelangt!

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=lp_queries_external_top-4
Bild: etsy

Wobei der Grat zwischen «sexy» und «schlüpfrig» meist sehr schmal ist.

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=lp_queries_external_top-4
Bild: etsy

Ja. Eben.

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=pagination&amp;page=2
Bild: etsy

Hier die passende Reaktion darauf:

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=pagination&amp;page=2
Bild: etsy

Womit wir bei den MEME-Pullis wären! Frohlockt!

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=lp_queries_external_top-4
Bild: etsy

Ach, kommt schon gut.

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=lp_queries_external_top-4
Bild: etsy

Egal, wie UGLY dein Sweater ist, ...

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=lp_queries_external_top-4
Bild: etsy

... mein Sweater ist UGLIER!

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=pagination&amp;page=2
Bild: etsy

Für Büro-Fans:

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=lp_queries_external_top-4
Bild: evenuglierchristmassweaters.com

Für «The Office»-Fans:

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.prettymyparty.com/ugly-christmas-sweaters/
Bild: prettymyparty

Ta-daa! Hässliche Weihnachtspullis mit populärkulturellen Referenzen – check ✔️

Ugly Christmas Sweaters 2025 - Stranger Things, Wallace &amp; Gromit, Harley Quinn ... https://www.merchoid.com/eu/geeks-guide-to-ugly-christmas-sweaterjumpers/
Bild: merchoid

Adventszeit bedeutet: Die Rebellion zerschlagen!

Ugly Christmas Sweaters 2025 - Star Wars https://www.merchoid.com/eu/star-wars-the-season-to-be-jolly-it-is-christmas-sweater-jumper/
Bild: merchoid

«Die Jahreszeit, um zu frohlocken, es ist!»

Ugly Christmas Sweaters 2025 - Star Wars https://www.merchoid.com/eu/star-wars-the-season-to-be-jolly-it-is-christmas-sweater-jumper/
Bild: merchoid

Denn schliesslich feiern wir auch den Heiligen Niklaus, nicht?

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=lp_queries_external_top-4
Bild: etsy

Oder lieber den Heiligen Rick?

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=lp_queries_external_top-4
Bild: etsy

Oder die Harley-ge Quinn?

Ugly Christmas Sweaters 2025 - Stranger Things, Wallace &amp; Gromit, Harley Quinn ... https://www.merchoid.com/eu/geeks-guide-to-ugly-christmas-sweaterjumpers/
Bild: merchoid

MANN so schlecht ist das Wortspiel auch wieder nicht!

Ach, gönnen wir uns alle doch eine tolle Weihnacht!

Ugly Christmas Sweaters 2025 - Stranger Things, Wallace &amp; Gromit, Harley Quinn ... https://www.merchoid.com/eu/geeks-guide-to-ugly-christmas-sweaterjumpers/
Bild: merchoid

Und gönnen wir uns dabei, ein wenig zu trinken!

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=pagination&amp;page=2
Bild: etsy

«Ein wenig.»

Dazu passt dieser Pulli mit integriertem Flaschenhalter:

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=pagination&amp;page=2
Bild: etsy

Und – hey – wieso nicht gleich selbst sowas zusammennähen? Hat doch seinen Charme!

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.etsy.com/market/holiday_sweaters_women_funny?ref=pagination&amp;page=2
Bild: etsy

Obwohl ... dieses selbstgebastelte Ding ein heisser Anwärter auf den Titel des UGLIEST aller UGLY Sweaters ist:

Ugly Christmas Sweaters 2025 https://www.prettymyparty.com/ugly-christmas-sweaters/
Bild: prettymyparty

Nein. Halt. Korrektur. DAS hier ist wohl der hässlichste aller hässlichen Weihnachtspullis:

Surprise
(Klicken auf eigene Gefahr.)Bild: etsy

In dem Sinne:

Merry Christmas, Gëzuar Krishtlindjen, Vrolijk Kerstfeest, Joyeux Noël, Mutlu Noeller, Sretan Božić, Prejeme Vam Vesele Vanoce, Hristos se rodi, Glædelig Jul, Boas Festas, Buon Natale, Hyvää Joulua, Καλά Χριστούγεννα, கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள், メリー クリスマス und frohe Weihnachten allerseits!
