Ihr wollt Ugly Christmas Sweaters? IHR WOLLT UGLY CHRISTMAS SWEATERS??

Hässliche Weihnachtspullis? Haben wir. Bitte sehr:

Lasst die Party beginnen!

Für diejenigen, die Probleme mit der Rechtschreibung haben:

Oder eben nicht.

Bros before ho-ho-hos. Oder so.

Ui.

Zu früh?

Kommen wir zur Untergattung der 3D-Ugly-Christmas-Sweaters! Du weisst schon – jene mit irgendwelchem Ramsch dran, der vorn rausragt. Etwa:

Und – guckt:

Gesehen? Der aktuelle Trend für 2025 ist offenbar der hässliche 3D-Pulli, der sich mittels einer kaschierten Vorrichtung im Ärmel bewegen lässt. Wie hier, etwa:

It's a Gif. Du darfst draufdrücken.

gif: uglychristmassweater.com

Oder hier:

Weniger ausgeklügelt, aber fast schon klassisch, ...

... wie das hier auch:

Komm' jetzt – gib es zu! Auch du wolltest schon immer mittels eines Pullis zum wandelnden Beer-Pong-Game mutieren, nicht?

Ach, vielleicht tut es ein simpler im-Pulli-integrierter-Glühwein-Behälter-mit-Zapfhahn aber auch.

«Ho ho ho», kann man da nur sagen:

«Hallo Grosi, darf ich dir meine Freundin vorstellen, die Weihnachten bei uns verbringt?»

Richtig erkannt! Wir sind in der Untergattung SEXY Ugly Christmas Sweaters angelangt!

Wobei der Grat zwischen «sexy» und «schlüpfrig» meist sehr schmal ist.

Ja. Eben.

Hier die passende Reaktion darauf:

Womit wir bei den MEME-Pullis wären! Frohlockt!

Ach, kommt schon gut.

Egal, wie UGLY dein Sweater ist, ...

... mein Sweater ist UGLIER!

Für Büro-Fans:

Für «The Office»-Fans:

Ta-daa! Hässliche Weihnachtspullis mit populärkulturellen Referenzen – check ✔️

Adventszeit bedeutet: Die Rebellion zerschlagen!

«Die Jahreszeit, um zu frohlocken, es ist!»

Denn schliesslich feiern wir auch den Heiligen Niklaus, nicht?

Oder lieber den Heiligen Rick?

Oder die Harley-ge Quinn?

MANN so schlecht ist das Wortspiel auch wieder nicht!

Ach, gönnen wir uns alle doch eine tolle Weihnacht!

Und gönnen wir uns dabei, ein wenig zu trinken!

«Ein wenig.»

Dazu passt dieser Pulli mit integriertem Flaschenhalter:

Und – hey – wieso nicht gleich selbst sowas zusammennähen? Hat doch seinen Charme!

Obwohl ... dieses selbstgebastelte Ding ein heisser Anwärter auf den Titel des UGLIEST aller UGLY Sweaters ist:

Nein. Halt. Korrektur. DAS hier ist wohl der hässlichste aller hässlichen Weihnachtspullis:

(Klicken auf eigene Gefahr.) Bild: etsy

In dem Sinne: