klar
DE | FR
burger
Leben
Musik

Frontmann von 3 Doors Down Brad Arnold gestorben

Der Frontmann der amerikanischen Rockband 3 Doors Down, Brad Arnold, ist im Alter von 47 Jahren gestorben.
Der Frontmann der amerikanischen Rockband 3 Doors Down, Brad Arnold, ist im Alter von 47 Jahren gestorben.Bild: Shutterstock

Frontmann von 3 Doors Down Brad Arnold gestorben

07.02.2026, 23:06

Der Frontmann der amerikanischen Rockband 3 Doors Down, Brad Arnold, ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Er sei am Samstag mit seiner geliebten Frau und seiner Familie an seiner Seite «nach seinem tapferen Kampf gegen Krebs» im Schlaf friedlich gestorben, teilte sein Management der Deutschen Presse-Agentur in einem offiziellen Statement mit.

Der Sänger hatte seine Krebs-Diagnose im vergangenen Jahr in einer Videobotschaft auf Instagram bekanntgegeben. Die Ärzte hätten Nierenkrebs im Stadium 4 festgestellt, der sich schon bis in die Lunge ausgebreitet habe, teilte er damals mit. Die Band sagte daraufhin vergangenes Jahr auch eine geplante Sommertournee in den USA ab.

Arnold hatte die Band Mitte der 1990er Jahre im US-Bundesstaat Mississippi mit anderen Musikern gegründet. Sie wurden international durch ihre Debüt-Single «Kryptonite» (2000) bekannt. Im Jahr 2001 mit dem American Music Award als bester neuer Künstler ausgezeichnet, machte sich 3 Doors Down in Deutschland vor allem mit der Single «Here Without You» einen Namen. Weitere Hits hatte die Band mit Songs wie «When I'm Gone», «Let Me Go» oder «It's Not My Time». (sda/dpa)

Mehr zum Thema Musik:

Bereits der Trailer sorgt für Kontroversen: «Michael» kommt im April in die Kinos
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Bambi-Verleihung 2025
1 / 12
Bambi-Verleihung 2025

Naomi Campbell überreichte den Bambi an ihre Model-Kollegin Heidi Klum.
quelle: dpa / felix hörhager
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So nehmen wir Musik wahr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Erstes Alzheimermedikament ist in der Schweiz zugelassen
Die Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic hat erstmals ein Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Dabei handelt es sich beim Medikament um den Wirkstoff Donanemab, der den Verlauf der Krankheit verlangsamen kann.
Zur Story