Haufen auf der Brille, Tampons an der Tür – 7 Tipps, wie du das Festival-WC überstehst

Saskia Gerhard / watson.de

Endlich wieder Festival. Zelt ist geflickt, Familienpackungen Gaffa-Tape sind eingekauft, Regencape und Gummistiefel liegen bereit, Sonnencreme auch – die Liste lässt sich lange fortführen. Was wir sagen wollen: Du bist auf alles vorbereitet. Nur eine Sache ist da noch, die dich auch dieses Jahr wieder ins Entsetzen stürzen wird: die mobilen Toilettenkabinen.

Haufen auf der Brille, vollverschmierte Wände, benutzte Tampons, die am Türriegel hängen, Exkrementen-Türme, die schon aus dem Schlund des Grauens hinausragen, und dann dieser Gestank! Wenn's dunkel ist, gibt es im schlimmsten Fall nicht mal Licht.

Was kann man tun, um diese Hölle zu überstehen? Hier kommen 7 Tipps, wie du (körperlich und seelisch) unbeschadet aus der Kabine kommst.

Richtige Schuhe

Wir haben Leute in Flipflops und sogar barfuss in die Kabine gehen sehen – und hey, wir wollen niemandem was vorschreiben: Wenn dir der Dreck nichts ausmacht, fühl dich frei!

Ärgerlich ist es aber, barfuss oder in losem Schuhwerk eine halbe Ewigkeit vor den Klos zu warten und dann beim Tür öffnen zu merken, dass du die Kabine ohne ausreichenden Schutz unmöglich betreten kannst.

Zieh dir mindestens geschlossene Schuhe an, aber am besten Gummistiefel. Du weisst nie, was dich erwartet.

Stirnlampe

Oft sind die Kabinen von aussen beleuchtet und das Licht dringt durch die Plastikwände. Aber wenn nicht, denk immer daran: Nur weil du das Grauen nicht siehst, heisst das nicht, dass es nicht da ist.

Bild: giphy.com

Per Handy ausleuchten ist eine schwierige Angelegenheit aus mehreren Gründen:

Wohin damit beim Hose runterziehen?

Wohin damit beim Abwischen?

Wohin damit beim Hose anziehen?

Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit?

Im schlimmsten Fall landet es im Loch. Das passiert mit einer Stirnlampe nicht. Um den Kopf gebunden erweist sie treue Dienste und leuchtet immer in die Richtung, in die man gerade schaut. Wahnsinn!

Klopapier

Du hast schon eine Kabinen-Toilette samt Klopapier vorgefunden? Pics or it didn't happen!

Wobei: Benutzt man das dann wirklich? Lieber eigenes dabei haben.

Bild: giphy.com

Damit kann man – falls nicht vollgekackt – auch gleich die Brille abwischen (zur Vorbereitung auf Punkt 4). Aber immer genug Papier benutzen! Sonst hast du im Zweifelsfall Keime an den Händen und die wischst du dir dann ... Ach. Benutz einfach genug Papier oder setz dich nicht hin.

Unterleger aus Papier

Bakterien können die natürliche Barriere der Haut nicht überwinden. Dafür braucht es eine Wunde. Wenn die Klobrille trocken und nicht offensichtlich verunreinigt ist, kann man sich eigentlich hinsetzen, sagen Experten laut Spiegel Online.

Mit einem Unterleger fühlt es sich aber doch einen Tick besser an. Wichtiger ist, anschliessend die Hände zu waschen.

Bild: giphy.com

Partner in Crime

Wohin mit der Tasche? Wohin mit der Jacke? Kacke, die Tür ist nicht abschliessbar! WAAAAH, schmeisst gerade ernsthaft jemand die Kabine um?!

Komplizen vor dem Klo können dich retten.

Bild: giphy.com

Achte auf die Reinigungswagen

Wenn es gut läuft, kommen sie täglich und direkt danach ist alles sauber. Diesen Zeitpunkt passt der Toiletten-Profi ab, um sorgenfrei sein Geschäft zu machen.

Aber beeil dich: Oft dauert es nicht lange und die Kabinen sind wieder im Ekelzustand.

Am Abreisetag in den Wald

Wenn alle aufbrechen, werden die Klos auf Lastwagen geladen und abtransportiert. Nicht selten sind sie dann voll bis oben hin, wortwörtlich.

Geh lieber in die Natur.