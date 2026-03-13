wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Musik

Morrissey sagt Konzert in Valencia wegen Schlafmangel ab

Sänger Morrissey sagt Konzert in Valencia ab, weil er im Hotel nicht schlafen konnte

13.03.2026, 06:4513.03.2026, 06:45

Kuriose Konzertabsage: Weil er wegen Lärms vor seinem Hotel nicht zum Schlafen gekommen sei, hat der britische Sänger Morrissey ein für Donnerstag geplantes Konzert in Valencia nicht gespielt. Sein Hotel an der Plaza Manises sei eine «unbeschreibliche Hölle» gewesen.

Milan, Morrissey performs during the Make-up is a Lie Tour at the Fabrique. Pictured: Morrissey singer, leader of the British group The Smiths PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyright: xAlessandroxBremecx/xip ...
Da war er noch ausgeschlafen: Morrissey bei einem Konzert im März.Bild: www.imago-images.de

«Ich werde ein Jahr brauchen, um mich davon zu erholen. Und das ist noch untertrieben», stand zudem in der Mitteilung auf der Webseite des 66-Jährigen.

Schon zuvor hatte der ehemalige Frontsänger von «The Smiths» sich über die Lautstärke in der Stadt beschwert und auf seiner Webseite über «laute Techno-Gesänge» und «Megafonansagen» in der Nacht geklagt. Deshalb hiess es, seine Fans sollten prüfen, ob die Show unter diesen Voraussetzungen tatsächlich stattfinde.

Später folgte dann die Ansage, dass die Show aufgrund des Schlafmangels von Morrissey nicht stattfinden könne. Der Auftritt in Valencia sei nicht komplett abgesagt, hiess es. Aber: «Die Umstände machen die Show unmöglich.» Ob sie nachgeholt werden soll oder ob Ticketbesitzer ihr Geld zurückbekommen, blieb zunächst unklar.

Festival «Las Fellas» im Gange

Der Lärm, der Morrissey nachts wach gehalten hat, dürfte eine Folge des Festivals «Las Fallas» gewesen sein. Laut der spanischen Tourismusbehörde geht es bei dem Fest, das seit 2016 Unesco-Weltkulturerbe ist, um riesige Pappfiguren, die in Valencia aufgestellt werden, bevor sie verbrannt werden. Teil des Festes sind ausserdem tägliche Feuerwerke. Es findet aktuell in der Stadt statt. (dab/sda/apa/dpa)

Mehr zum Thema Musik:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Ken Folletts neuer historischer Roman für Herbst 2027 angekündigt
Bestseller-Autor Ken Follett hat ein neues Buch angekündigt: «The Deep And Secret Things». Die deutsche Übersetzung soll zeitgleich mit der Originalausgabe am 21. September 2027 erscheinen.
Zur Story