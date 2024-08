Liam und Noel Gallagher: Es gibt Hinweise auf ein Oasis-Comeback. Bild: www.imago-images.de

Gallagher-Brüder deuten Oasis-Reunion an

Liam und Noel Gallagher lassen die Herzen der Oasis-Fans höher schlagen: Mit einer Ankündigung befeuern sie Gerüchte um eine mögliche Reunion.

Eine weitere Backstage-Auseinandersetzung, danach war Schluss: 2009 gaben die Mitglieder das Ende der legendären Rockband Oasis bekannt. Nun könnte es ein Comeback geben – zumindest gibt es starke Hinweise dafür.

Am Sonntag veröffentlichten die offiziellen Social-Media-Accounts der Band einen kurzen Videoclip im Stile des Bandlogos, dasselbe geschah auf der offiziellen Oasis-Website. Der Clip zeigt das Datum «27.08.24» an, danach erscheint ein kurzes Flackern, und dann wird «8 Uhr» angezeigt.

Liam Gallagher selbst habe einen Grossteil des Sonntags damit verbracht, auf Comeback-Gerüchte zu antworten, schreibt die britische BBC. In Zusammenhang mit seiner Band schrieb der jüngere der Gallagher-Brüder: «Ich habe das Wort EHEMALIG nie gemocht.» Zudem postete er zahlreiche Nachrichtenartikel, die sich mit den Reunion-Gerüchten befasste.

Gemäss «Sunday Times», zum Beispiel, sollen die Brüder im nächsten Jahr eine Reihe von Auftritten absolvieren – unter anderem im Londoner Wembley-Stadion sowie im Heaton Park in Manchester. Die Zeitung beruft sich dabei auf ungenannte Brancheninsinder. Demnach sei es sogar möglich, dass das berühmte Wembley-Stadion gleich an zehn verschiedenen Daten von Oasis gebucht worden sei. Stimmt das, dann würde das sogar die achtteilige Konzertreihe von Taylor Swift in diesem Jahr – ein Rekord – übertreffen. Ein weiteres Gerücht besagt, dass die Band sogar zu den nächsten Headlinern am beliebten Glastonbury-Festival gehören könnte.

Mit ihrem Album «Definitely Maybe» stürmten Liam und Noel Gallagher 1994 weltweit die Charts und prägten damit eine Ära, die später als Britpop bekannt wurde. Millionen von Fans wollten damals an Tickets für ihre Auftritte kommen – 1996, zum Beispiel, waren es 2,5 Millionen, die sich eines der beiden Oasis-Konzerte im britischen Knebworth live anhören wollten.

Die Brüder hatten allerdings schon immer ein kompliziertes Verhältnis. Als Folge von Streitigkeiten mussten daher mehrere Tourneen im Laufe der Jahre abgebrochen werden. 2009 kam es schliesslich zu einem weiteren Streit im Backstage-Bereich in Paris. Er führte zum Ende von Oasis – aber vielleicht nur vorerst. (lak)