Schon bald soll ein Album folgen. Bild: AP Invision

Rolling Stones veröffentlichen Single unter Pseudonym

Die Rolling Stones haben eine neue Single unter dem Namen «The Cockroaches» veröffentlicht. Schon bald soll ein Album folgen.

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Die Rolling Stones haben am Samstag eine neue Single unter dem Pseudonym «The Cockroaches» veröffentlicht. Nach Angaben der deutschen Nachrichtenagentur dpa erschien die Aufnahme als limitierte White-Label-Pressung in ausgewählten Plattenläden weltweit – auf Streamingplattformen war sie zunächst nicht verfügbar.

Die Schallplatte steckt in einer unbedruckten weissen Hülle, das Label trägt nur den Namen «The Cockroaches». Einen Titel hat die Single bislang nicht.

Dass es sich bei «The Cockroaches» um die Rolling Stones handelt, gilt als gesichert. Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Ronnie Wood (78) gaben unter diesem Namen in der Vergangenheit Geheimkonzerte. In London tauchten in der Woche vor der Veröffentlichung Plakate mit der Aufschrift «The Cockroaches» auf.

Aufnahmen stammen wohl aus 2023

Ein QR-Code darauf führte auf eine Website von Universal Music. Wer sich dort für eine WhatsApp-Gruppe registrierte, erhielt einen Videoclip: eine rotierende Schallplatte, dazu der Auftakt eines Blues-Rock-Stücks im typischen Stones-Sound. Die Website listete zudem GPS-Koordinaten von Plattenläden, in denen die Single erhältlich war.

Die neuen Songs sollen Berichten zufolge während der Aufnahmen zu «Hackney Diamonds» (2023) entstanden sein. Damals nahm die Band mit Produzent Andrew Watt mehr als 20 Titel auf – zwölf davon landeten auf dem Album.

Ob die Rolling Stones auf die Konzertbühne zurückkehren, ist offen. Die bislang letzte Tournee fand 2024 in Nordamerika statt. Pläne für eine mehrmonatige Europa-Tour im vergangenen Jahr sollen Berichten zufolge verworfen worden sein, weil sich Gitarrist Richards dagegen ausgesprochen habe. Insider halten eine Konzertreihe in wenigen Städten für wahrscheinlicher als eine Welttournee.