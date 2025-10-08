freundlich14°
Taylor Swift zur Kritik an neuem Album The Life of a Showgirl

This album cover image released by Republic Records shows &quot;The Life of a Showgirl&quot; by Taylor Swift. (Republic Records via AP) Music - Taylor Swift
Auf ihrer neuen Platte liefert die 35-Jährige ihren Fans insgesamt zwölf Songs.Bild: keystone

Taylor Swift reagiert erstmals auf die Kritik an ihrem neuen Album

Das neue Album der Sängerin spaltet die Gemüter. Während die einen es feiern, wird es von den anderen bis ins kleinste Detail verrissen. Die Kritik an «The Life of a Showgirl» lässt Taylor Swift selbst jedoch überraschend kalt.
08.10.2025, 14:4608.10.2025, 15:10
Michelle Nuhn / watson.de

Wie war das nochmal? Auch schlechte Presse ist gute Presse? So sieht es wohl zumindest Taylor Swift. Am 3. Oktober erschien das zwölfte Studioalbum der Popsängerin. In «The Life of a Showgirl» steht diesmal vor allem ihre Beziehung mit dem Football-Star Travis Kelce im Vordergrund.

Während es schon jetzt Rekorde bricht, sich allein in den USA am ersten Tag nach seiner Veröffentlichung 2,7 Millionen Mal verkauft, erntet es jedoch auch Kritik. Und die kommt sowohl von Expertinnen und Experten, als auch von Fans. Nun nimmt Taylor Swift erstmals Stellung zu den kritischen Stimmen.

Taylor Swift wehrt sich gegen Kritik an «The Life of a Showgirl»

Auf ihrer neuen Platte liefert die 35-Jährige ihren Fans insgesamt zwölf Songs. Und in diesen besingt Taylor Swift nicht nur das Leben hinter dem Showbusiness sowie persönliche Zukunftspläne – auch Travis Kelces «Zauberstab» und der angebliche Beef mit einer Musikkollegin werden zum Thema. Genau hier setzt die aktuelle Kritik an.

Es heisst, die Musikerin, die sonst für ihr versiertes Songwriting bekannt ist, würde eben dieses nun über Bord werfen. Statt vor lyrischer Meisterarbeit strotzen ihre Songs für einige vor unkreativen Zeilen. Für manche gilt es daher sogar als ihr «schlechtestes Album».

Aussagen, die die «Wildest Dreams»-Interpretin jedoch wenig beeindrucken, offenbar gänzlich an ihr abprallen. Im Interview mit Apple Music äussert sie sich nun erstmals zu der Kritik und betont:

«Ich begrüsse das Chaos.»
Taylor Swift

Gleichzeitig zeigt sie sich dankbar über all die Schlagzeilen, die sie aktuell produziert. Laut Swift sei es im Grunde kostenlose Werbung:

«Im Showbusiness gilt: Wenn ihr in der ersten Woche nach der Veröffentlichung meines Albums meinen Namen oder den Albumtitel sagt, helft ihr.»
Taylor Swift

Sie habe «grossen Respekt vor subjektiven Meinungen über Kunst». Demnach sei es auch nicht ihre Aufgabe, darüber zu urteilen, wie Menschen Musik empfinden. «Ich bin nicht die Kunst-Polizei», scherzt die 14-fache Grammy-Gewinnerin.

«Liebe es»: Taylor Swift über ihr neues Album

Am Ende sei es Taylor Swifts Ziel, mit ihren Songs ein Spiegelbild zu bieten. «Was du gerade im Leben durchmachst, beeinflusst, ob du dich mit meiner Musik identifizieren kannst.» Dass die neuen Songs nicht bei all ihren Fans Anklang finden, sollte demnach keine besonders grosse Überraschung sein.

Mehr zu Taylor Swift:

Swiftie vs. Non-Swiftie: Unsere Meinung zu «The Life of a Showgirl»

Ungeachtet der zahlreichen Kritik an «The Life of a Showgirl» ist die Musikerin stolz auf das, was sie geschaffen hat. «Ich habe mein Vermächtnis beim Musikmachen immer im Blick», erklärt sie und ergänzt: «Ich weiss, was ich gemacht habe. Ich weiss, dass ich es liebe.»

Themen
Taylor Swift Konzert in Zürich 9.7.2024
1 / 12
Taylor Swift Konzert in Zürich 9.7.2024
Fans stehen schon seit dem frühen Morgen des 9. Juli beim Letzigrund an. So sah die Swiftie-Schlange am Mittag aus.
quelle: keystone / ennio leanza
«Ich bin der grösste Taylor Swift Fan» – So ist die Stimmung vor dem Letzi
Video: watson
