Taylor Swift: «The Life of a Showgirl» bricht Rekord

Die US-Sängerin Taylor Swift hat ihr von Fans mit Vorfreude erwartetes zwölftes Album veröffentlicht. Schon vorab sorgte sie damit für einen grossen Erfolg.
03.10.2025, 20:39
Janna Halbroth / t-online
Ein Artikel von
t-online

«Ich kann euch nicht sagen, wie stolz ich bin, das mit euch zu teilen», erklärte Taylor Swift nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums «The Life of a Showgirl» auf Instagram. Es sei ein Album, das sich «so richtig anfühlt», fügte sie hinzu.

Das Werk, das in Zusammenarbeit mit den schwedischen Produzenten Max Martin und Shellback entstanden ist, erreichte schon vor Veröffentlichung einen Rekord. Mehr als 5,6 Millionen Fans hatten Swifts neues Album bereits vorher auf Spotify vorgemerkt. Noch nie in der Geschichte des Streaming-Giganten wurde eine Veröffentlichung so häufig «presaved» – das digitale Pendant zur klassischen Album-Vorbestellung. Ein neuer Meilenstein in der beispiellosen Karriere von Taylor Swift.

«The Life of a Showgirl» beinhaltet eingängige Popsongs zu Themen wie Liebe, Ehe und Erfolg. Im Vergleich zu Swifts vorherigem Album scheint der US-Popstar in seinem neuesten Werk glücklicher und befreiter. Swift selbst bezeichnete die Platte als «Selbstporträt».

Das Album besteht aus insgesamt zwölf Songs, darunter das Duett mit US-Schauspielerin und Sängerin Sabrina Carpenter. Swifts neues Werk folgt auf ihr Album «The Tortured Poets Department», das vergangenes Jahr erschien und das bereits am ersten Tag nach Veröffentlichung 1,4 Millionen Mal verkauft wurde.

Swift hatte im Dezember ihre fast zweijährige Rekordtournee «Eras» beendet. Sie spielte insgesamt 149 Konzerte, darunter auch in Deutschland. Ende Mai gab die 14-fache Grammy-Preisträgerin bekannt, die Rechte an ihren ersten sechs Alben zurückgekauft zu haben. Seit 2019 hatte sie mit dem Musik-Mogul Scooter Braun über die Rechte an ihrer Musik gestritten.

Zuletzt hatte Swift vor allem aus privaten Gründen die Schlagzeilen gefüllt: Ende August hatten sie und der NFL-Spieler Travis Kelce ihre Verlobung bekannt gegeben. Die beiden waren 2023 zusammengekommen, seitdem dominiert das Paar die Boulevard-Presse. Unter anderem US-Präsident Donald Trump gratulierte dem Promi-Paar zu seiner Verlobung.

Wir haben uns das neue Album angehört:

Swiftie vs. Non-Swiftie: Unsere Meinung zu «The Life of a Showgirl»

Verwendete Quellen:

Swifties aufgepasst! Wie gut kennt ihr euer Idol? – Das grosse Taylor-Swift-Quiz

Video: watson
