Judas Priest treten am Wacken Openair 2026 auf
Für das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (W:O:A) im Norden Deutschlands haben bislang bereits 55 Bands und Einzelmusiker für 2026 zugesagt. Als einen der Höhepunkte kündigen die Veranstalter auf ihrer Festival-Website die «unangefochtenen Metal Gods» Judas Priest an.
Zudem werden die Bands und Musiker Saxon, Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo erwartet.
«Die Mischung aus Legenden, aktuellen Szene-Highlights und besonderen Jubiläumsshows verspricht eines der abwechslungsreichsten Jahre der Festivalgeschichte zu werden», erklärten die Veranstalter. Die «Bild»-Zeitung hatte zuerst über das Line-up berichtet.
Zu dem Festival in Wacken mit seinen insgesamt acht Bühnen werden jährlich über 85'000 «Headbanging-Fans» erwartet. Nächstes Jahr findet es vom 29. Juli bis 1. August statt. Das Wacken Open Air in dem Dorf mit 2'000 Einwohnern gilt als eines der grössten Heavy-Metal-Festivals weltweit. (sda/dpa)