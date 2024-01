«Die Party geht weiter» – Xtra darf noch bis im Sommer 2027 im Limmathaus bleiben

Bis zuletzt hat das Xtra mit aller Kraft gegen den Rauswurf aus dem Limmathaus gekämpft, Lösungen vorgeschlagen und das Gespräch mit der Stiftung Limmathaus gesucht. Und das hat sich ausgezahlt, denn: Das Xtra darf bleiben, zumindest vorerst.

In einer Medienmitteilung von Mittwoch teilt die X-tra Production AG mit, dass gemeinsam mit der Stiftung Limmathaus eine Vereinbarung getroffen werden konnte. Diese sieht vor, dass der Zürcher Traditionsclub bis im Sommer 2027 am jetzigen Standort bleiben darf. Wohin es danach weitergeht, ist bisher noch unklar. «Diese Gespräche befinden sich derzeit in einer entscheidenden Phase, und Neuigkeiten bezüglich des Ersatzstandorts werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben», heisst es dazu im Schreiben.

«Die Party geht weiter, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem treuen Publikum unvergessliche Momente zu schaffen», freut sich der Leiter des Klubs, Jürg Burkhardt.