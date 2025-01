Eier, Milch und Co. ersetzen: So gelingt veganes Backen

Welche Erfahrungen hast du beim veganen Backen gemacht? Lass es uns in den Kommenaren wissen!

Zucchini- und Karottenpüree sowie Avocado können ebenfalls als Ersatz für Butter verwendet werden – besonders in Muffins oder Kuchen. Pürierte Zucchini oder Karotten benötigen nur die Hälfte der Buttermenge. Da Avocado sehr fettig und cremig ist, reicht ein Viertel der Menge.

Öl ist flüssiger als Butter, deshalb wird in der Regel weniger Öl benötigt als Butter. 100 g Butter lassen sich normalerweise durch 80 g Öl ersetzen.

Es klingt seltsam, aber es funktioniert: Aquafaba – das Kochwasser von Dosenbohnen wie Kichererbsen oder Linsen – eignet sich hervorragend für Rezepte, die Eischnee erfordern, wie Meringues, Macarons oder Biskuit. Auch in Brownies oder Muffins sorgt Aquafaba für eine luftige Textur. Und keine Sorge: Der vegane Eischnee schmeckt nicht nach den Hülsenfrüchten oder Bohnen.

So kannst du tierische Produkte beim Backen ersetzen:

Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, kann’s auch ohne Ei und Butter machen.

