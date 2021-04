Endlich Oscars! Das ist die Nacht der Nächte

Leben

Endlich Oscars! Die Nacht der Nächte unter Corona



Und hier erlebt ihr sie mit uns. Dieser Artikel wird immer wieder aktualisiert.

Die Show vor der Show

Okay, wir sind in Zürich. Also Viktoria und Simone. Und wir fanen. Ein bisschen jedenfalls. So wie heuer alles eher «ein bisschen» ist bei den Oscars. Wir sind uns einig, dass «Nomadland» der beste Film werden sollte. Und dass «Ma Rainey's Black Bottom» grottenschlecht und Chadwick Boseman nur nominiert ist, weil er tot ist. Anthony Hopkins wäre die bessere Wahl. Beste Hauptdarstellerin dürfte dagegen Andra Day in «The United States vs. Billie Holiday» werden. Sensationell, die Frau.

Neben dem roten Teppich steht ein Holzbühne, die aussieht wie ein Stück «Bachelor»-Kulisse (ungefähr aus Folge eins, da, wo Frauen aus Autos steigen und sich dem Bachelor vorstellen). Und auf diesem Holz sagt Carey Mulligan, dass sie nur noch mit Emerald Fennell arbeiten möchte, die Regisseurin von «Promising Young Woman» sei «Heaven!». Und Heaven verrät Steven Gätjen auf ProSieben, dass sie schon wieder schwanger sei.

Bild: keystone

Amanda Seyfried sagt, sie habe von ihrer Mutter erfahren, dass sie nominiert sei. Am Telefon. Weil sie selbst nach dem dem Stillen ihres Sohnes eingeschlafen sein. Und überhaupt: Mütter würden einen Superjob machen. Und wooow: «Menschen, überall!» Ja, in grossen Abständen stehen Menschen auf dem «Bachelor»-Boden und zwischen ihnen stehen Plastikbäume. Menschen! In Kleidern! Mit guter Laune!

Und hier ein Jöh-Moment:

Riz Ahmed fixes wife Fatima Farheen Mirza’s hair on the #Oscars red carpet. pic.twitter.com/NQxnKCLnYd — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 25, 2021

Alle betonen, dass die Oscars heuer relevanter weil diverser seien. «Die letzten 92 Jahre in der Oscargeschichte sind relativ schwierig gewesen», sagt Gätjen. Relativ schwierig. Eine dezente, knackige Zusammenfassung.

