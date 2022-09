Wegen High Heels: Sido schiesst gegen Rapper – und erntet eine saftige Standpauke

«Ich schwöre auf alles, Deutschland ist soooo abturn!!! Man darf nicht anders sein... Man darf nicht machen, was man möchte. Man wird direkt als schwul, als Satanist oder Ähnliches bezeichnet! Ich zieh mich an, wie ich will, lebe meine Leidenschaft aus, wie ich will. Ich möchte mich weiterentwickeln. In Deutschland passiert so gut wie nichts Neues, was mich flasht.»