Leben

People-News

Meghan und Harry leben jetzt von Instant-Kaffee und einem Podcast



People-News

Meghan und Harry leben jetzt von Instant-Kaffee und einem Podcast



Meghan und Harry, die beiden exilierten Royals, müssen ja jetzt Geld verdienen. Zum Beispiel, indem sie singen: «Ding, ding, ding, ding, ding, ding ...» Sie singen dieses weihnächtlich gemeinte Gedingel im Teaser zu ihrem neuen Business. Es heisst: Auch wir basteln uns jetzt einen Podcast!

Über die Festtage sollen die beiden zum ersten Mal auf Spotify zu hören sein, 2021 dann dauernd, sie wollen sich mit diversen Menschen unterhalten, denen es 2020 noch schlechter ging als ihnen selbst und ihnen mit «compassion und kindness», also Mitgefühl und Nettigkeit begegnen. Das klingt nach einem Gschpürschmi-Podcast von oben herab und wird bestimmt ein Bombenerfolg.

Aber das ist nur die eine Seite ihres Business-Portfolios. Meghan investiert nämlich auch noch in die 2019 gegründete kalifornische Wellness-Compagnie Clevr Blends. Die macht clevere Kaffeemischungen. Also Latte-Mischungen. Pardon, «Superlattes». Es gibt braune, grüne und gelbe Superlattes.

Sie sollen ultragesund sein, sogenannter «sauberer Wohlfühl-Treibstoff». Gschpürschmi-Kaffee vom feinsten. Mit Hafermilch, nicht Kuhmilch. Er ist angereichert, das weiss der «Guardian», mit Wundersamem aus der Pflanzenwelt, nämlich «Kurkuma, Matcha, Pilzen, Probiotika, Adaptogenen ... Wobei die Existenz von Adaptogenen bezweifelt wird». Die Zauberdrinks sind nichts anderes als Instant-Kaffee, Pulver, das mit heissem Wasser angerührt wird. Aber «brain-boosting, mood-lifting, mind-clearing». Hirn, Laune, Bewusstsein, alles wird super. Sicher!

Bild: Screenshot clevrblends.com

Und wer macht gleich Werbung dafür? Keine Geringere als Oprah Winfrey. Auf ihrem Insta-Account mit über 19 Millionen Followern. Sie schreibt: «On the first day of Christmas my neighbor ‹M› sent to me ... a basket of deliciousness! (Yes that M👑) My new drink of choice for the morning and night. Wish I had @clevrblends sooner cause I would’ve added it to my Favorite Things list. #HappyHolidays»

Oder: «Am ersten Weihnachtstag schickte mir meine Nachbarin ‹M› ... einen Korb voller Köstlichkeiten! (Ja, die M👑) Mein neues Getränk der Wahl für den Morgen und die Nacht. Ich wünschte, ich hätte @clevrblends schon früher gehabt, denn ich hätte es zu meiner Liste der Lieblingsdinge hinzugefügt. #FroheFesttage» (mit dem «ersten Weihnachtstag» meint sie sehr wahrscheinlich den 13. Dezember, den Tag der heiligen Lucia).

Nun, da hat Krönchen M für ihren Superfood ja die Supermultiplikatorin schlechthin gefunden. 28 Dollar kostet ein Paket Superlatte mit 14 Portionen, also 2 Dollar pro Tasse. Und wir sind gespannt, was aus dem Universum von Meghan und Harry noch alles so an Superköstlichkeiten folgt. Inspirieren können sich die beiden zum Beispiel bei ihrer glänzenden Ganzheitlichkeit Gwyneth Paltrow ...

(sme)

Und hier die Szenen, die wir euch nie zeigen wollten Video: watson/Emily Engkent

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

75 Mal Miss Schweiz in voller Pracht. Ein Muss! Die «Bachelor»-Finalistinnen im Kreuzverhör Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter