Tot, eingesperrt, eingeliefert: Die wilden Verschwörungstheorien rund um Britney Spears

Sie war die Ikone einer ganzen Generation: Britney Spears. Was sie über die sozialen Medien von sich preisgibt, sorgt nun aber bei vielen für Stirnrunzeln. Einige Fans suchen mittlerweile gar Antworten in den wildesten Verschwörungstheorien. Darum geht es.

Ein strahlend weisses Lächeln, lange blonde Haare und eine Stimme, die man ab dem ersten Ton bereits wiedererkennt – Britney Spears war in den 00er-Jahren ein Popstar, wie er im Buche steht.

Mittlerweile ist die Sängerin 41 Jahre alt und in den «News», die über sie veröffentlicht werden, geht es nun nicht mehr um ihre Musik, sondern ausschliesslich um ihr turbulentes Privatleben. Um ihre Person kursieren verschiedenste kuriose Verschwörungstheorien – damit euer Popkulturwissen auf dem neusten Stand ist, erklären wir, worum es dabei geht.

Die Vormundschaft

Die #FreeBritney-Bewegung existiert bereits seit 2008: Die Bilder ihres Nervenzusammenbruchs inklusive frisch rasierter Glatze gingen 2007 um die Welt und waren der Beginn eines jahrelangen, öffentlich geführten Kampfes gegen ihre Familie. Als Folge davon wurde sie gegen ihren Willen in eine psychiatrische Klinik eingeliefert und ein Jahr später unter die Vormundschaft ihres Vaters, Jamie Spears, gestellt. 13 Jahre lang hatte der Popstar keine Kontrolle über ihre Finanzen, ihr berufliches und privates Leben und sogar ihren Körper. Sie produzierte jedoch weiterhin Alben und performte regelmässig Shows in Las Vegas. Ihre Fans forderten währenddessen, dass ihr Idol aus der ihrer Ansicht nach missbräuchlichen Kontrolle ihres Vaters befreit werde.

Ein Gericht beschloss 2021 auf Britneys Begehren hin, die Vormundschaft aufzulösen. Im Verfahren sagte sie aus, dass sie zu Auftritten gezwungen wurde und unfreiwillig Verhütungsmittel einnehmen musste. Sie bedankte sich nach dem erfolgreichen Gerichtsverfahren öffentlich bei ihren Fans und der #FreeBritney-Bewegung für die Unterstützung.

Britney Spears war also aus den Fängen der Bevormundung gerettet worden, ihre Fans jubelten und die Welt schien wieder in Ordnung zu sein. Bis Ende 2022 Verschwörungen laut wurden, Britney sei doch nicht frei, sondern werde gefangen gehalten. Oder sei tot. Oder befinde sich in einer psychiatrischen Einrichtung. Was genau mit Britney los ist und wo sie sich aufhält, darüber sind sich die Spekulanten nicht einig. Sicher ist für sie aber eines: Ihr geht es nicht gut und sie braucht dringend Hilfe.

Es folgt eine Auflistung der Dinge, die Teile von Spears Fangemeinde derart abwegig vorkommen, dass sie sie bloss mit Konspirationen erklären können.

Der Instagram-Account

Die meisten «Argumente» für ihre abstrusen Theorien finden ihre Hardcore-Fans auf Britneys Instagram-Kanal. Die Bilder und Videos, die dort gepostet werden, sind für sie Beweis, dass etwas nicht stimmt mit dem Popstar. Die Verschwörer sind davon überzeugt, dass Britneys Account nicht von ihr selbst betreut wird, sondern von Menschen, die verdecken wollen, wie es ihr wirklich geht. Die Verdächtigen: Ihre Familie, ihr Management und ihr Jetzt-Ex-Ehemann. Sie sollen dabei tief in die Tech-Trickkiste greifen: Mit Greenscreen und AI sind solche Bilder bekanntlich einfach zu generieren.

An dieser Stelle muss fairerweise gesagt werden, dass ihr Instagram – gelinde ausgedrückt – überrascht. Böse Zungen könnten behaupten, er sei zeitweise sogar verstörend. Abgesehen von der Tatsache, dass Britney ihren Account abwechslungsweise deaktiviert und dann wieder mit Bildern und Videos flutet, sind auch ihre Bildunterschriften oftmals wirr.

Ihr Feed besteht hauptsächlich aus Videos, die sie beim Tanzen zeigen (sie dreht sich unaufhörlich halbnackt im Kreis und starrt apathisch in die Kamera), Selfies und kitschigen Quote-Bildern, die an die Facebook-Ära erinnern.

Es gibt eigens zu diesem Zweck designierte Instagram-Pages, die Video für Video auf mögliche «Glitches» untersuchen. Also Momente, in welchen der Filter verrutscht, die Hände komisch aussehen oder ein Tattoo die Stelle wechselt. Bei folgendem Video fiel ihren Followern beispielsweise auf, dass die gelbe Blume im Hintergrund in der zweiten Hälfte des Videos plötzlich nicht mehr sichtbar ist.

Eine weitere Spezialität der passionierten Investigatoren ist es, ihre Bildunterschriften zu deuten.

Unter Hashtags wie #Freebritney, #Whereisbritney und #Britneyisnotfree finden sich auf Instagram Tausende von Posts, die die Verschwörungstheorien um die «verschwundene» Britney weiter bestärken.

Die Hochzeit

Im Juni 2022 hat Britney das 29-jährige Model Sam Asghari nach fünf Jahren Beziehung geheiratet. Jetzt hat sie verkündet, dass sie sich bereits wieder trennen wollen. Auf Instagram schreibt sie dazu: «Sechs Jahre sind eine lange Zeit, also bin ich etwas schockiert. Aber ich bin nicht hier, um mich zu erklären, weil es ehrlich gesagt niemanden etwas angeht.»

Bei den Anhängern der Britney-Verschwörung kommen mit der Scheidung auch wieder Erinnerungen an die «fake Hochzeit» auf. An dieser soll Britney demnach gar nicht selbst anwesend gewesen, sondern von einem Körperdouble (Beweis dafür liefert angeblich die auf Videos sichtbare Zahnlücke, die Britney nie hatte) gespielt worden sein. Auf den sozialen Medien häufen sich Videos von Verschwörern, die die Fotos von der Party bis ins Detail analysierten. Sie fragten sich, wieso es so viele professionell geschossene Portraitfotos des Bräutigams gab, aber nur körnige, halbwegs verschwommene Bilder der Braut. Wer online nach den Hochzeitsfotos sucht, wird aber schnell fündig und kann sich selbst ein Bild der «Fake-Britney» machen.

Auch die Gästeliste sorgte unter den Verschwörern für Stirnrunzeln: Ihre Kinder seien nicht anwesend gewesen. Stattdessen Promis wie Selena Gomez, die nicht wirklich etwas mit Britney zu tun hätten. Die Hochzeit bei Spears Zuhause wurde ausserdem von ihrem Ex-Ehemann Jason Alexander gecrasht. Ausgestattet mit einem Messer übertrug er seinen Einbruch live per Instagram und weigerte sich anschliessend, das Grundstück zu verlassen. Die #FreeBritney-Community feierte ihn danach als Helden, der ihr Idol zu beschützen versucht hat.

Die Sache mit den Verschwörungstheorien

Je tiefer man in die wilden Theorien eintaucht, desto plausibler scheinen sie zu werden. Die Glitches existieren wirklich und der Instagram-Account von Britney Spears wirkt verglichen mit den Kanälen anderer Promis chaotisch. Mag sein, dass die Pop-Ikone unter psychischen Problemen leidet. Angesichts der einschränkenden und allumfassenden Bevormundung, die sie im letzten Jahrzehnt erlebt hat, wäre dies keine Überraschung. Und es mag auch sein, dass Britney ihre Videos mit AI-generierten Filtern bearbeitet, aber wie viele Stars verzichten heutzutage schon gänzlich darauf? Dass dahinter ein diabolischer Plan stehen soll, ist aber gar weit hergeholt. Nichtsdestotrotz werden die Anhänger von #FreeBritney weitermachen und sich um Kopf und Kragen reden beim Versuch, ihre Thesen noch weiter zu untermauern – Argumente hin oder her.