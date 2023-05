People-News

Büsis, Chanel und kaum Farbe – das waren die Looks der Met Gala 2023

Dieses Jahr fand die Met Gala unter dem Motto «Karl Lagerfeld – A Line of Beauty» statt. Sie würdigte den 2019 verstorbenen Designer. Der Event mit dem Zweck, Geld für das «Metropolitan Museum of Art's Costume Institute» zu sammeln, gilt als eines der Highlights des Mode-Jahrs und liefert jährlich zuverlässig Fashion-Hingucker und jede Menge ausgefallene und kreative Looks.

Cara Delevingne

Bild: Getty Images North America

Das Model war Lagerfelds Muse und enge Freundin und würdigte den verstorbenen Designer in Schwarz und Weiss (inklusive der Haare) – so wie er es vermutlich gerne gesehen hätte.

Roger Federer

Bild: Getty Images North America

Der wohl berühmteste Schweizer der Welt war Co-Gastgeber an der Met Gala 2023. Lässig mit Sonnenbrille steht er an der Seite seiner Ehefrau Mirka.

Janelle Monáe

Bild: Getty Images North America

Auch die Sängerin und Schauspielerin Janelle Monáe hat sich farblich an Karl Lagerfelds Schwarz-Weiss-Regime gehalten.

Jenna Ortega

Bild: Getty Images North America

Die Schauspielerin ist bekannt für ihren Goth-Style. Diesen liess sie, kombiniert mit adretter Bluse, auch in ihren Met-Look einfliessen dieses Jahr.

Kylie Jenner

Bild: Getty Images North America

Entgegen diverser Gerüchte waren die Kardashian-Jenners wohl doch an der Met Gala mit dabei. Die jüngste der Schwestern, Kylie, trug ein rotes Kleid von Jean Paul Gaultier.

Kim Kardashian

Bild: Getty Images North America

Schwester Kim erschien von Kopf bis Fuss übersäht in Perlen. Das Ziel ihres Looks war es, sich glamourös zu fühlen, wie sie gegenüber Vogue erklärte.

Pete Davidson

Bild: Getty Images North America

Auch Kim Kardashian-Ex-Freund Pete Davidson war vor Ort. Allerdings in einem etwas weniger glamourösen Look, dafür mit Bucket-Hat und Händschli.

Lizzo

Bild: Getty Images North America

Die Sängerin Lizzo scheint das Motto mit ihrem Look inklusive Perlen und ohne Farbe ebenfalls gut getroffen zu haben.

Gigi Hadid

Bild: Getty Images North America

Das Supermodel Gigi gehörte, genau wie ihre Schwester Bella, zu Karl Lagerfelds liebsten Models. Ihr Outfit von Givenchy hält sich in schwarz und weiss und die für Chanel so typischen Perlen dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Michelle Yeoh

Bild: Getty Images North America

Die Oscargewinnerin Michelle Yeoh hat den inoffiziellen Schwarz-Weiss-Dresscode ebenfalls eingehalten mit ihrem Kleid.

Penélope Cruz

Bild: Getty Images North America

Schauspielerin Penélope Cruz kam im Märchenlook von, natürlich, Chanel.

Rihanna und Asap Rocky

Bild: Getty Images North America

Das Musiker-Paar ist bekannt für sein geschicktes Händchen, wenn es um Mode geht – und dafür, dass es gerne etwas zu spät kommt. So betraten die beiden auch dieses Jahr erst den roten Teppich, als schon niemand mehr damit gerechnet hatte.

Dua Lipa

Bild: FilmMagic

Dua Lipa war Co-Gastgeberin und bescherte der Met Gala zudem einen der grössten Hingucker des diesjährigen roten Teppichs: Ein Vintage Chanel-Brautkleid, das Karl Lagerfeld für die Herbst-/Winter-Kollektion 1992 entworfen hatte. Tragen durfte es damals das Topmodel Claudia Schiffer.

Doja Cat

Bild: Getty Images North America

Die Sängerin Doja Cat kam, passend zum Künstlernamen, als Katze. Aber nicht irgendeine Katze, sondern inspiriert von Karls Katze Choupette. Die hat nämlich unglaublich viele Anfragen von Stars bekommen, die mit ihr zusammen über den roten Teppich laufen wollten – und hat allen «abgesagt».

Lil Nas X

Bild: Getty Images North America

Ebenfalls von Choupette inspirieren liess sich der Musiker Lil Nas X – seine Version mit Maske hat alle anderen Looks des Abends an Exzentrik übertroffen. Sein ganzer Körper war mit Glitzerfarbe und unterschiedlich grossen Kristallen bedeckt.

Jared Leto

Bild: FilmMagic

Jared Leto war in der Umsetzung noch genauer und kam wortwörtlich als Choupette verkleidet. Immerhin sorgte er damit für einige Lacher an der Met Gala 2023.

(anb)