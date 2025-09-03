klar16°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Tod von Matthew Perry: Drogenlieferantin räumt Schuld ein

«Ketamin-Königin» räumt Schuld im Tod von «Friends»-Star Matthew Perry ein

03.09.2025, 20:4503.09.2025, 20:45
Mehr «Leben»
epa10950228 A makeshift memorial for US actor Matthew Perry outside the building shown in exterior shots of the television show &#039;Friends&#039;, in New York, USA, 30 October 2023 (Issued on 31 Oct ...
Mattew Perry spielte in der Serie «Friends» Chandler Bing.Bild: keystone

Im Zusammenhang mit dem Tod von «Friends»-Star Matthew Perry hat eine Drogenlieferantin vor Gericht in Kalifornien ihre Schuld eingeräumt. Die als «Ketamin-Königin» bekannte Frau plädierte in fünf Anklagepunkten auf schuldig, wie US-Medien berichteten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die 42-Jährige unter anderem die Dosis des Narkosemittels Ketamin geliefert, die im Oktober 2023 zum Tod des Schauspielers führte.

Der Frau droht eine Höchststrafe von 65 Jahren Gefängnis. Das Strafmass soll im Dezember verkündet werden. Die Drogenlieferantin war im August 2024 festgenommen worden und hatte zunächst auf «nicht schuldig» plädiert. Im Gegenzug für ihr Schuldbekenntnis liess die Staatsanwaltschaft einige Anklagepunkte sowie einen Prozess fallen.

Neben der Drogenlieferantin waren nach Perrys Tod auch zwei Ärzte, ein Assistent und ein Bekannter des Schauspielers festgenommen worden. Diese vier haben bereits eingeräumt, Perry mit Ketamin versorgt zu haben. Die Strafen sollen in den kommenden Monaten verhängt werden.

Tod im Whirlpool

Perry (54) wurde am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden. Zuvor sprach der Schauspieler wiederholt öffentlich über seinen Kampf gegen Suchterkrankungen. Berichten zufolge hatte er sich wegen Depressionen und Angstzuständen einer Ketamin-Therapie unter ärztlicher Aufsicht unterzogen. Zusätzlich soll er sich das Mittel auf dem Schwarzmarkt besorgt haben.

Ketamin ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Narkosemittel. Ebenso können Menschen mit therapieresistenten Depressionen unter bestimmten Voraussetzungen mit Ketamin behandelt werden. Manche Partygänger nutzen das Mittel auch als illegale Clubdroge. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Trauer um Matthew Perry: «Friends»-Stars brechen ihr Schweigen mit gemeinsamem Statement
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
3
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
Meistkommentiert
1
Sion gibt zwei Spieler nach Armenien ab +++ Bastien Toma nicht mehr beim FC St. Gallen
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
4
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
5
Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Meistgeteilt
1
Putin lädt Selenskyj nach Moskau ein +++ Russischer Pastor muss als Kriegsgegner in Haft
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
4
Trump: Hamas soll Geiseln freilassen +++ Geiselfamilien protestieren vor Netanjahus Haus
5
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
Preishammer am Oktoberfest München: Wasser kostet über 15 Euro im Wiesn-Festzelt
Dass die Mass Bier teuer ist, ist kein Geheimnis. In diesem Jahr schlagen die Festwirte auf der Wiesn aber auch beim Preis für die alkoholfreien Getränke ordentlich auf.
Wer aufs Oktoberfest geht, rechnet mit hohen Preisen: Dass eine Mass Bier mittlerweile zwischen 14,50 und 15.80 Euro kostet, überrascht kaum noch jemanden. Und auch an die Wucher-Preise bei Hendl und Co. haben sich viele längst gewöhnt.
Zur Story