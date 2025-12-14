Yay – Wichtelgeschenke! Bild: shutterstock/watson

Hey User, was schenkt man beim Wichteln? 😩

«Was, wir wichteln dieses Jahr? Geil!» – hat vermutlich noch nie jemand gesagt. Oder doch?

Bei Familienfeiern oder auch bei der Arbeit wird aktuell wieder gewichtelt. Bedeutet: Statt zu Weihnachten grosse Geschenke an alle zu verteilen, wird pro Mensch nur eine Person aus dem Löslitopf gezogen, die folglich beschenkt wird.

Klingt in der Theorie noch läss, wird aber schnell mühsam, wenn im Rahmen der Auslosung eines der drei Szenarien eintritt:

Du kennst die zu beschenkende Person nicht (etwa in einer grösseren Firma oder beim sogenannten Räuberwichteln, wo Geschenke dann trotzdem bei einer zufälligen Person landen). Du magst die Person nicht (hey, niemand ist perfekt!). Das Budget ist vorher festgelegt und lässt nicht viel Spielraum für Geschenk-Ideen.

Vermutlich wird es dann wieder das gute, alte Badesalz.

Du merkst: Wir sind – wie die jungen Leute sagen würden – etwas lost.

Drum erzähle uns: Was schenkst du jeweils beim Wichteln oder über welches Wichtelgeschenk hast du dich bisher am meisten gefreut? (Oder findest du die Wichtelei sowieso superdoof?)

Wir haben mal im Büro nachgefragt, über welches Wichtelgeschenk sie sich bisher am meisten gefreut haben. Oder eben nicht.

1. «Beim Wichteln in der Familie werden bei uns auch mal skurrile Dinge verschenkt. Einmal habe ich von meinem Vater eine Rinderzunge bekommen. Ich war ziemlich überfordert.» Leo Helfenberger

2. «Gefreut habe ich mich über einen Adventskalender in Form einer Schnitzeljagd, in die alle Redaktionsgspänli inklusive Chef involviert waren. Es war irre. Ich habe es geliebt. Bestes Wichtelgeschenk EVER.



Weniger lässig fand ich eine Rittersport-Schokolade in Kombination mit Erdbeerduft-Teelichtern. Immerhin war gleich klar, dass das Geschenk von einem deutschen Arbeitskollegen kommen musste. Wer verschenkt sonst Rittersport?» Seline Meier

3. «Ich habe mal ein Peniskostüm verschenkt und ich hatte Spass daran. Die beschenkte Person auch.» Sereina Lohm

4. «Ich habe im Gymi mal von einem Typen eine Fliegenklatsche und einen Salat bekommen. Es war nicht ein tolles Geschenk, aber wir haben darüber gelacht. Eine Plastik-Champagner-Flasche gefüllt mit Süssigkeiten kam dann auch noch dazu, das war besser. Ein Weihnachten später musste gerade seine Schwester mir dann wichteln, von ihr bekam ich dann ein paar schöne Ohrringe. Es schien mir eine nette und gelungene Wiedergutmachung.» Samantha Rychlewska

5. «Letztes Jahr beim Wichteln in der Familie wusste ich nicht, an wen das Geschenk geht, weil jeweils um die Päckli gewürfelt wird. Also habe ich ein Pizzaschneid-Velo verschenkt. Die beschenkte Person hat sich gefreut – sagte sie zumindest. Dieses Jahr fällt mir nichts Lustiges ein, was für alle Altersgruppen passend wäre. Ich überlege noch ...» Madeleine Sigrist

Du siehst: Wir brauchen Inspiration

Gib sie uns – in den Kommentaren!

