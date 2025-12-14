Hey User, was schenkt man beim Wichteln? 😩
Bei Familienfeiern oder auch bei der Arbeit wird aktuell wieder gewichtelt. Bedeutet: Statt zu Weihnachten grosse Geschenke an alle zu verteilen, wird pro Mensch nur eine Person aus dem Löslitopf gezogen, die folglich beschenkt wird.
Klingt in der Theorie noch läss, wird aber schnell mühsam, wenn im Rahmen der Auslosung eines der drei Szenarien eintritt:
- Du kennst die zu beschenkende Person nicht (etwa in einer grösseren Firma oder beim sogenannten Räuberwichteln, wo Geschenke dann trotzdem bei einer zufälligen Person landen).
- Du magst die Person nicht (hey, niemand ist perfekt!).
- Das Budget ist vorher festgelegt und lässt nicht viel Spielraum für Geschenk-Ideen.
Vermutlich wird es dann wieder das gute, alte Badesalz.
Du merkst: Wir sind – wie die jungen Leute sagen würden – etwas lost.
Drum erzähle uns: Was schenkst du jeweils beim Wichteln oder über welches Wichtelgeschenk hast du dich bisher am meisten gefreut? (Oder findest du die Wichtelei sowieso superdoof?)
Wir haben mal im Büro nachgefragt, über welches Wichtelgeschenk sie sich bisher am meisten gefreut haben. Oder eben nicht.
Weniger lässig fand ich eine Rittersport-Schokolade in Kombination mit Erdbeerduft-Teelichtern. Immerhin war gleich klar, dass das Geschenk von einem deutschen Arbeitskollegen kommen musste. Wer verschenkt sonst Rittersport?»
Du siehst: Wir brauchen Inspiration
Gib sie uns – in den Kommentaren!
