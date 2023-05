Shakira erobert mit einem neuen Song die Herzen ihrer Fans (zurück)

People-News

Shakira singt mit ihren Kindern – und erobert die Herzen (zurück)

Mit Sticheleien gegen ihren Ex Gerard Piqué ist Shakira in Verruf geraten. Nun singt sie sich ihre Kummer erneut von der Seele – dieses Mal in ganz anderen Tönen.

Mehr «Leben»

Shakira erobert die Herzen auf den sozialen Medien (zurück): Diesmal mit einem Musikvideo, welches sie nicht nur ihren beiden Söhnen Milan (9) und Sasha (7) widmet, sondern in dem die Sängerin musikalisch von ihren beiden Kindern begleitet wird.

Das Video zählt bislang mehr als 4,5 Millionen Herzen. Kommentiert haben es Bekannte wie Antonella Roccuzzo, die Frau von Messi sowie die kolumbianische Sängerin Karol G.

So ist es zum Musikvideo gekommen

Es ist ein kurzer Zusammenschnitt des neuen Videoclips «Acrostic», bei dem die Sängerin Kinderfotos zeigt und einen Einblick in die musikalischen Begabungen ihrer Kinder gewährt. Auf Instagram offenbart die 46-Jährige:

«Dieses Jahr hat Milan Lieder geschrieben, die mich zu Tränen gerührt haben, und Sasha hat stundenlang am Klavier gespielt und seine Stimme entdeckt.»

Ihre Kinder hätten so viel Zeit mit ihr im Studio verbracht und als sie ihnen ein Lied widmen wollte, hätten sie mitmachen wollen.

In dem Lied bringt Shakira ihre Liebe als Mutter zum Ausdruck und zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite. So singt sie zum Beispiel: «Ich habe versucht, dass ihr mich nicht weinend seht. Ich habe meine Zerbrechlichkeit verborgen, doch die Dinge sind nicht immer so, wie wir sie uns erträumen.»

Neue Töne

Bezug zu ihrer gescheiterten Beziehung zum ehemaligen FC-Barcelona-Kicker Gerard Piqué nimmt sie auch in anderen Zeilen des Songs: «Wenn Dinge beschädigt sind, dann wirft sie nicht einfach weg, sondern versucht, sie zu reparieren.» Diesmal sind es keine Anschuldigungen gegen ihren Ex, sondern Ratschläge für ihre beiden Söhne: «Ihr dürft euer Lachen nie verlieren, auch wenn die Wunden weh tun.»

Mit Sticheleien gegen Piqué und seine neue Freundin hat Shakira in den vergangenen Monaten für Gesprächsstoff gesorgt. Nun singt sie in ganz anderen Tönen über ihren Herzschmerz und spricht damit anderen Frauen aus der Seele: «Unabhängig davon, was Shakira und Piqué passiert ist, zeigt und dieses Lied, dass man als Mutter immer stark sein muss und nicht zusammenbrechen darf. Die Unschuld der Kinder gibt uns die Kraft dafür», schreibt beispielsweise eine YouTube-Userin.

(cst)