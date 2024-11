Italiens bekanntestes Promi-Paar reicht die Scheidung ein

«Friends»-Stars kriegen 20 Millionen – jährlich: Was Darsteller mit alten Serien verdienen

Die Hauptdarsteller erfolgreicher US-Serien verdienen teilweise bis heute mehrere Millionen an Wiederholungen.

Dass Netflix und Disney ihren Stars kein Geld für die Anzahl Streams auszahlen, ist spätestens seit dem Streik in Hollywood letztes Jahr bekannt. Es sind hauptsächlich TV-Stars von früher, die mit ihren Shows immer noch Beträge in Millionenhöhe einnehmen. Doch auch bei diesen gibt es Schauspielerinnen und Schauspieler, die an Wiederholungen keinen Cent an Tantiemen verdienen.