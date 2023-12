People-News

Céline Dion hat «keine Kontrolle mehr über ihre Muskeln»

Vor rund einem Jahr machte Céline Dion ihre Erkrankung publik. Nun gibt ihre Schwester ein beunruhigendes Update zum Zustand der Sängerin.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Für Fans von Céline Dion war der 8. Dezember 2022 ein Schock. Damals wandte sich die Sängerin mit einem Video an die Öffentlichkeit, berichtete von einer seltenen Erkrankung namens Stiff-Person-Syndrom. Die 55-Jährige leide unter dieser Muskelerkrankung, infolge derer Betroffene stark in ihren Bewegungsabläufen eingeschränkt sind.

Céline Dion: Die Sängerin hat ihre Karriere auf Eis gelegt Bild: EPA/EPA

Ihre geplante «Courage World Tour» hatte Céline Dion zunächst verschoben, schliesslich aufgrund ihres Zustandes komplett absagen müssen. Ihre Musikkarriere liegt seitdem auf Eis, die Sängerin hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Claudette Dion offenbarte vor Kurzem, dass sich der Gesundheitszustand ihrer berühmten Schwester trotz der Zusammenarbeit mit «den besten Forschern auf diesem Gebiet» kaum verbessert habe. «Wir können keine Medikamente finden, die wirken, aber es ist wichtig, Hoffnung zu haben», sagte sie «Le Journal de Montreal».

Krankheit ist selten und wenig erforscht

Nun wandte sie sich mit einem weiteren beunruhigenden Update an die Öffentlichkeit. Ihre Schwester arbeite hart daran, auf die Bühne zurückkehren zu können, doch sie habe «keine Kontrolle mehr über ihre Muskeln», so Claudette Dion. Ihre grösste Sorge: «Die Stimmbänder sind Muskeln, und das Herz ist auch ein Muskel.» Aktuell sei es das Wichtigste, die Auswirkungen der Krankheit darauf zu stoppen. Doch da das Stiff-Person-Syndrom so selten ist, wurde es bisher nur wenig erforscht und die Fortschritte seien langsam.

Auch wenn sie nicht wisse, wann sie wieder auf die Bühne zurückkehren kann und in welcher Form, sei Céline Dion dankbar für die Unterstützung ihrer Fans. Die gemeinsame Stiftung der Schwestern «Maman Dion» bekomme unzählige Nachrichten: «Die Leute lassen uns wissen, dass sie sie lieben und für sie beten», so Claudette Dion. Die Sängerin selbst hat sich seit einiger Zeit nicht mehr zu ihrem Zustand geäussert. (t-online/jd)