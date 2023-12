Bild: instagram/taylorswift

Happy Birthday, Taylor Swift! 34 Gründe, warum sie cool ist

team watson

Taylor Swift feiert heute ihren 34. Geburtstag, weshalb schleunigst 34 Gründe hermüssen, sie mehr als nur ordentlich zu feiern.

Und hier sind sie:

Weil sie eine wahre Katzenlady ist.

Weil sie ein Boss Babe ist. Sie monetarisiert ihr Werk, ob sie Textpassagen schützen lässt oder ihr Album wegen der Rechte neu aufnimmt: «What's mine is mine.»

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie zeigt, dass Glitzer eine Lebenseinstellung ist. Jede Jahreszeit, jede Tageszeit, Glitter for everyone!

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie Besitzerin von Olivia Benson ist.

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie noch keinen (selbstverschuldeten, looking at you, Kanye) Skandal produziert hat.

Bild: keystone

Weil sie, wenn es doch einen Skandal gibt, ein eingerahmtes Foto davon zuhause stehen hat (ja, der Kanye-Incident). Die Legende lautet, dass auf dem Foto steht: «Life is full of interruptions.»

Weil sie solche Sachen sagt:

«Anytime someone tells me that I can't do something, I want to do it more.»

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie unheimlich selbstironisch ist.

«I like writing songs about douchebags who cheat on me, but I'm not gonna say that in my monologue.»

«I like writing their names into songs so that they're ashamed to go in public, but I'm not gonna say that in my monologue.»

Weil sie Besitzerin von Meredith Grey ist.

Hier als Purrito. Bild: instagram/talylorswift

Weil sie Hater und ihre Botschaften einfach abschüttelt. «Shake It Off!»

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie vier Instrumente spielt: Gitarre, Ukulele, Banjo und Klavier.

Bild: Getty Images North America

Weil sie eine wunderbare Songwriterin ist und die meisten ihrer Songs allein geschrieben hat.

Weil sie besessen ist von der Zahl 13.

Bild: instagram/taylorswift

«Ich wurde am 13. geboren, ich wurde am Freitag, dem 13., 13 Jahre alt, mein erstes Album wurde in 13 Wochen zu Gold. Ausserdem hatte mein erster Song, der Nummer 1 wurde, ein 13 Sekunden langes Intro, das habe ich nicht einmal absichtlich gemacht! Und jedes Mal, wenn ich bei einer Preisverleihung einen Preis gewonnen habe, sass ich entweder in der 13. Reihe oder in Reihe M, was der 13. Buchstabe im Alphabet ist. Und als ich den Horizon Award bei den CMA Awards gewonnen habe, kam der Produzent zu mir, als ich den Soundcheck machte, und sagte: Alles klar, in 13 Sekunden geht's los! Es sind so viele Zahlen!»

Und es sind noch so viele mehr. Für weitere Referenzen besuche man Swiftipedia.

Weil sie Besitzerin von Benjamin Button ist.

Hier noch als Baby. Bild: instagram/taylorswift

Weil sie sich trotz Country-Szene-Fans und entgegen den Empfehlungen öffentlich gegen Trump gestellt hat.

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie solche Geburtstagstorten kriegt.

Bild: instagram/taylorswift

Weil ihr politischer Einfluss dazu führte, dass sich Tausende junge Menschen neu als Wählerinnen registrierten.

Bild: instagram/taylorswift

Weil ihre Katzen in ihren Video-Clips auftreten.

Weil ihre Fans Swifties heissen.

Bild: Getty Images North America

Weil sie, bevor sie ein neues Album herausgibt, den grössten Swiftie zu sich nach Hause zu einer Secret Session einlädt. Sie backt mit ihm Kekse und spielt ihm ihre brandneuen Songs vor.

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie gerne und gut backt.

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie die selbstgemachten Cookies auch isst.

gif: giphy

Weil sie ihre Geheimnisse mit uns teilt. Hier Taylors Chai-Sugar-Cookie-Rezept 🍪🍁:

Weil ihre Katzen in Werbungen auftreten.

Weil man sie an der Uni bereits studieren kann.

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie neben dem Wikipedia-Eintrag zu ihrem Namen auch einen zu ihrem Cultural Impact hat.

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie Easter Eggs für ihre Fans versteckt. In ihren Texten, Musikvideos und sogar in ihren Gesten.

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie Football cool macht.

Bild: keystone

Ihr aktueller Freund ist nämlich Travis Kelce, das Tight End von den Kansas City Chiefs.

Weil ihre Katzen in Filmen auftreten. Zumindest indirekt. Auf T-Shirts. Von Ryan Reynolds. In «Deadpool 2».

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie zu Weihnachten Katzenkarten mit ihren Santa-Hütchen tragenden Katzen verschickt.

Weil sie gut tanzen kann.

gif: giphy

Weil sie von Katzen besessen ist.

Taylor Swift als Bombalurina in «Cats» (2019).

«Ich liebe meine Katzen so sehr, dass ich, als mir eine Rolle in ‹Cats› angeboten wurde, einfach dachte, das muss ich machen.»

Sie tat's und hat's geliebt, in diesem «Weird-Ass Movie» mitzuspielen.

Weil es ein Segen ist für unsere Gesellschaft, dass jemand wie Taylor Swift das derzeit grösste Vorbild für junge Frauen ist.

Bild: instagram/taylorswift

Weil sie die Person of the Year der «Time» ist.

Bild: instagram/taylorswift

«Es war das Jahr, in dem sie ihr Handwerk perfektionierte – nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch in ihrer Position als Meisterin des Geschichtenerzählens der modernen Ära. Die Welt wiederum sah zu, klickte, weinte, tanzte, sang mit, fiel in Ohnmacht, zog mit Karawanen in Stadien und Kinos und liess ihr Werk zum Soundtrack ihres Lebens werden.»

Sam Lansky in der «Time»