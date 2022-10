People-News

Kanye kreuzt bei der Schuhmarke Skechers auf – und wird vor die Tür gesetzt

Weitere Klatsche für Kanye West: Der Schuhhersteller Skechers setzte den Rapper nach einem unangekündigten Besuch direkt wieder vor die Tür – mit gutem Grund ...

Er sei «unangekündigt und ohne Einladung» bei ihrem Büro in Los Angeles aufgetaucht, teilte der Schuhhersteller Skechers gestern Abend (Ortszeit) in einer Stellungnahme mit. Dort habe der 45-Jährige ohne Erlaubnis zu filmen begonnen. Er und sein Team seien daraufhin nach einem kurzen Gespräch aus dem Gebäude eskortiert worden.

Kanye West ist ein bekennender Trump-Unterstützer. Bild: www.imago-images.de

Sein Aufkreuzen beim Schuhgiganten wirft Fragen auf. Denn: Die Firma gehört der jüdischen Familie Greenberg. Ob sich Kanye West dessen bewusst war, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass er vor wenigen Tagen mit antisemitischen Aussagen zahlreiche negative Schlagzeilen gemacht hat.

So überrascht es wenig, dass das Unternehmen in seiner Stellungnahme unmissverständlich festhält, dass es kein Interesse an einer potenziellen Kollaboration mit dem Musiker hat:

«Skechers zieht eine Zusammenarbeit mit West nicht in Betracht und hat auch nicht die Absicht, mit ihm zusammenzuarbeiten.»

Was Kanye West mit seinem Besuch genau bezwecken wollte, weiss man nicht. Es wird jedoch spekuliert, dass er auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner gewesen sein könnte. Dies, nachdem ihm Adidas und die Luxusmarke Balenciaga die Zusammenarbeit aufgrund seiner Aussagen gekündigt hatten. Auch Skechers distanziert sich klar von seinen Äusserungen:

«Wir verurteilen seine jüngsten spalterischen Aussagen und dulden weder Antisemitismus noch irgendeine andere Form von Hassreden.»

Die jüngsten Ereignisse im Überblick: People-News Adidas setzt Weltstar Kanye West vor die Tür – ein Überblick

Kanye zurück auf Instagram

Als Konsequenz seiner antisemitischen Aussagen wurde West für kurze Zeit auch auf Instagram und Twitter gesperrt. Nun scheint er auf Instagram wieder ein Comeback gemacht zu haben.

Er veröffentlichte einen mittlerweile wieder gelöschten Screenshot einer Textnachricht. Darin wird ihm gesagt, dass er sofort damit beginnen könne, neue Designs für Schuhe, Kleidung und Accessoires zu kreieren. Er sei Eigentümer des Namens Yeezy und aller mit Yeezy verbundenen Marken.

Bild: twitter

Für Stirnrunzeln sorgt aber vor allem die dazugehörige Bildunterschrift, in der es heisst:

«Ich habe seit einem Monat keine Supermodel-Pu**y abgekriegt. Schickt Hilfe.»

In einem weiteren Beitrag, der zu diesem Zeitpunkt noch online ist, scheint er eine direkte Nachricht an einen amerikanischen Unternehmer verfasst zu haben:

«Ari Emmanuel. Ich habe innerhalb eines Tages zwei Milliarden Dollar verloren. Und ich lebe noch immer. Das ist Liebesrede («love speech»). Ich liebe dich noch immer. Gott liebt dich immer noch. Das Geld ist nicht das, was mich ausmacht. Die Menschen sind das, was mich ausmacht.»

Bild: instagram/kanyewest

Ari Emmanuel ist CEO der einflussreichen Unterhaltungs- und Medienagentur Endeavor und jüdischer Herkunft. Nach den antisemitischen Aussagen von Kanye West, machte er seinem Frust am 19. Oktober in einem Kommentar für die «Financial Times» Luft. Darin rief er Mode- und Unterhaltungsmarken, die mit West kollaboriert haben, dazu auf, Stellung zum Rapper zu beziehen und die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. (saw)