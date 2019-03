Leben

Der Wendler, GNTM-Kandidatin Theresia, Liebe und Alter



Tri-tra-Tratsch! Mein Typ ist alt – na und? Der Wendler und GNTM haben was gemeinsam

Höchst wahrscheinlich Trudi Gerster aus dem Jenseits: «Äs isch ämol, äs isch ämol än chliiiine, härzige Michael gsii. Und wil är so schööö hätt chönä singä, isch är gli ämol än grossä Michael wordä ...»

Wenden wir uns mal wieder ganz der Jenseitigkeit des Diesseits zu. Denn, Leute, haben wir uns hier schon mal über die Theresia aus GNTM und den Wendler und ihre gemeinsame Vorliebe in Sachen Liebe unterhalten? Nein? Höchste Zeit!

Hier die Theresia und ein altersgerechter Mann, der aber nicht ihrer ist Bild: via instagram/theresia.gntm.2019

Der Wendler Michael, 46, ist ein singender deutscher Mann, der sich sowohl mit seinen Finanzen als auch seiner Mutter und auch noch der Mutter seines Kindes total überworfen hat. Aktueller Beschäftigungsstatus: frisch verliebt. In eine 18-jährige Schülerin, deren aktuelle Berufung Promi-Lebenabschnitts-Begleiterin ist. Sie heisst Laura und hat lange Fingernägel.

Hier der Beweis Bild: via instagram/lauramuellerofficial

Altersunterschied: 28 Jahre. Altersunterschied zwischen Wendlers Tochter Adeline, 16, und Laura: 2 Jahre. Und wie klingt das eigentlich, wenn ein Wendler wie verrückt verliebt ist?

Aus «Feuermelder» von Michael Wendler «Wenn die Feuermelder brennen,

dann regnet's von der Decke,

trinken Brause mit viel Schaum.»



Okay, muss man erst mal drauf kommen, auf so einen wunderschönen, einzigartigen Satz. Hier geht's nicht um schnöde Sonnenuntergänge, Strände oder Herzbeben, sondern um defekte Feuermelder. So kann man natürlich auch über Liebe singen. Wow. Des Wendlers Qualitäten müssen echt ausserhalb der Bühne liegen.

Hier der Wendler, die Laura und zwei Sonnenbrillen Bild: via instagram/lauramuellerofficial

Aus «Einmal noch» von Michael Wendler «Ich bitte dich, fass mich nicht an, bin zerbrechlicher als Glas.

Da hat sich so viel aufgestaut, ich sage dir bei Gott, das war's.»



Die Fischer Theresia, 26, ist eine «Freiberuflerin», pardon, ein «Heidi-Meeedchen», eine aktuelle GNTM-Kandidatin, die sich mit ihrer Familie total überworfen hat. Grund: Ihre Verliebt- und Verlobtheit mit einem gewissen Thomas. Denn der ist 53. Altersunterschied: 27 Jahre. Also glatt ein Jahr weniger als zwischen dem Wendler und dieser Laura.

Hier die Theresia und ihr Thomas Bild: via instagram/theresiafischer

Was ist der Thomas von Beruf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall reich. Come on, wir haben alle das Homevideo gesehen, mit dem sich die Theresia für GNTM bewarb! Der Typ ist richtig reich! Im Gegensatz zum Wendler, bei dem man das nie so genau weiss. Aber weil die Laura jetzt mit ihm zusammen ist, hat sie jetzt 25'000 Insta-Follower, was ja irgendwie schon für sich eine Existenzgrundlage ist.

Aus «180 Grad» von Michael Wendler «180 Grad! Stehst du hinter mir!

Ich hab ne Gänsehaut – wie ist es bei dir?»

Der Wendler in seinem natürlichen Habitat

Doch zurück zu Theresia: Irgendwie ist die ja super. Einerseits komplett künstlich, andererseits komplett natürlich (fragt die Anna Rothenfluh und die Simone Meier, die können sowas beurteilen). So jenseits von jedem boring Mittelmass, dass es schon wieder interessant ist. Und wie ehrlich die ist! Schon mit neun Jahren sei sie auf deutlich ältere Männer gestanden, verkündete sie in der letzten GNTM-Folge, aber nur so «kindlich» sei das gewesen.

Aus «Sie liebt den DJ» von Michael Wendler «Er, er sieht verdammt gut aus,

er, er heizt die Stimmung auf,

er, er ist ihr Weekend-Star,

er ist jetzt zum Greifen nah.»



Naturtalent Theresia bild: via instagram/theresiafischer

Und was schliessen wir nun aus alledem? Genau! Dass sie und der Wendler neben Heidi und Tom (Altersunterschied: lächerliche 17 Jahre! Leute, dazu machen wir echt nie mehr ein Fass auf, die andern bringen gut ein Jahrzehnt mehr auf die Waage!) sowas wie das crazieste German Alters-Gap-Glamour-Couple sein könnten. Und wer weiss – vielleicht sogar das zweitglücklichste?

Weil der Wendler (fast) so alt ist, wie Theresia die Männer mag, und sie (fast) so jung, wie er die Frauen mag. Allerdings mögen wir für diese Vorstellung die Theresia etwas zu sehr. Und den Wendler entsprechend etwas zu wenig.

(sme)

