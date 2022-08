People-News

Britney Spears und Elton John veröffentlichen bald einen gemeinsamen Song

US-Popstar Britney Spears gibt mit einem Duett mit der britischen Pop-Legende Elton John nach jahrelanger musikalischer Auszeit ein Comeback. Das Musiklabel Interscope Records gab am Montag die baldige Veröffentlichung einer Single namens «Hold Me Closer» bekannt.

Britney Spears ... Bild: keystone

... un Elton John. Bild: keystone

Nähere Details wurden nicht genannt. John veröffentlichte bei Instagram ein Bild mit dem Songtitel vor rosa Hintergrund mit Emojis einer Rose und einer Rakete.

Schon seit Tagen hatte es Gerüchte über eine Zusammenarbeit der 40-jährigen Spears, deren letztes Studioalbum «Glory» 2016 veröffentlicht worden war, mit dem 35 Jahre älteren John gegeben. Der Titel des Songs «Hold Me Closer» entstammt dem Text des 1970er-Jahre-Hits «Tiny Dancer», den John zusammen mit Bernie Taupin geschrieben hatte.

Die mit Hits wie «Oops! ... I Did It Again» und «Baby One More Time» zum Superstar gewordene Spears hat in den vergangenen Jahren vor allem mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. Ende vergangenen Jahres wurde nach langem Rechtsstreit die seit 13 Jahren währende Vormundschaft beendet, die ihr Vater 2008 wegen psychischer Probleme der Sängerin übernommen hatte.

Im vergangenen Mai gab Spears dann eine Fehlgeburt bekannt. Die zweifache Mutter hatte mit ihrem Verlobten Sam Asghari ein Kind gewollt.

Die Sängerin zeigt sich ihren Fans seit Jahren fast nur noch in den sozialen Netzwerken. Sie hat seit Jahren keine Interviews mehr gegeben, tritt selten öffentlich in Erscheinung und ist seit 2018 nicht mehr als Musikerin aufgetreten. Nun veröffentlicht sie eine Single mit Sir Elton John, einen der grössten Popstars der Geschichte und berühmt für Hits wie «Rocket Man», «Your Song» und «I'm Still Standing». (sda/afp)