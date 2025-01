People of watson

watson-User Unicron sagt als Erster, wie viel er konkret verdient

Kein anderes Newsportal hat eine derart spektakuläre Userschaft. Das sagen wir nicht ohne Stolz. Und einer, der dazu beiträgt, ist User «Unicron».

team watson

Wie alt bist du?

Ich bin am 25.09.1982 geboren. Das heisst, ich werde nächste Woche 42 Jahre alt – was gleichzeitig die Antwort auf das Leben, das Universum und alles ist (gemäss Douglas Adams).

Welchem Stereotyp entsprichst du am ehesten?

Rocker / Biker / Heavy-Metal-Hörer.

Was ist das Teuerste, was du dir je gekauft hast?

Vermutlich mein Motorrad. Ich hatte lange ein Motorrad mit Jahrgang 1983, welches mir über die Jahre immer nur Probleme gemacht hat. Und als dann mal der Euro so tief war, dass alle Händler «Währungsrabatt» gewährten, habe ich mir für 7000.- eine komplett neue Kawasaki gekauft, mit welcher ich bis jetzt noch nie Probleme hatte. Hat sich gelohnt.

An welchem Besitz hängst du am meisten?

Vielleicht meine Optimus-Prime-Sammlung? Da ist auch noch mein original Optimus Prime dabei, welchen ich in den 80ern zum Geburtstag bekommen habe.

Wenn nicht du selbst, wer wärst du am liebsten? Und warum?

Vielleicht Elon Musk, damit ich seinen komischen rechtsradikalen Verschwörungstrip beenden und seine Konzentration wieder auf den Mars lenken könnte.

Nein, das ist nicht Unicron. Das ist Douglas Adams, Autor von «Per Anhalter durch die Galaxie» – dem Ursprung der 42er-Regel. Zwischen Heavy-Metal-Hörern und der Vorliebe zu diesem Werk scheint es eine Korrelation zu geben.

Wann bist du glücklich?

Beim Singen. Ich habe nie eine Gesangsausbildung gemacht, aber ich bin in einem freien Chor, bei welchem man sich nicht an- oder abmelden muss, und das macht mir sehr viel Spass.

Was ist deine grösste Angst?

Dass unsere Gesellschaft immer mehr nach rechts abdriftet. Ich finde es absolut wahnsinnig, dass es heute wieder «ok» ist, dass man ganz offen sagt, dass «die vielen Ausländer in der Schweiz ein Problem darstellen». Die Leute haben nicht mehr das Gefühl, dass man so etwas nicht sagt. Es ist quasi wieder gesellschaftlich akzeptiert, dass man ein Rassist ist.

Welche Eigenschaft nervt dich an anderen am meisten?Keine Rücksichtnahme auf andere. Es hat Brot in einem Behälter und es liegt eine Zange daneben. Warum benützt du nicht die Scheiss-Zange? Buffet beim Morgenessen: Warum nimmst du den Aufschnitt von Hand, wenn da eine Gabel liegt? Du hast Spuren hinterlassen beim Benutzen der öffentlichen Toilette ... warum putzt du das nicht weg? So viele Menschen gehen durchs Leben und haben das Gefühl, dass sie der Hauptcharakter sind. Spoiler: Seid ihr nicht. Ihr seid gleich wie jeder andere auch.

Welche Eigenschaft an dir magst du am wenigsten?

Ich lasse mich zu leicht in eine Diskussion provozieren. Selbst wenn es ein offensichtlicher Troll ist, welcher das nur geschrieben hat, um eben genau Leute wie mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich kann eine offensichtlich falsche Aussage nicht unkommentiert stehen lassen. Das hat mich gerade während Corona enorm viele Nerven gekostet. Vermutlich habe ich deswegen heute graue Haare.

Welches ist dein hässlichster Körperteil?

Ich denke meine Beine. Ich habe mal sehr viel Gewicht verloren, und meine Beine haben da leider nicht mitgemacht. Also sind sie unförmig und ausserdem habe ich ich deutlich sichtbare Krampfadern.

Wer wäre dein Wunschkandidat, um dich in einem Biopic zu spielen? Und wer wäre realistisch?

Jeff Bridges, so wie er aussah im ersten Iron-Man-Film. Realistisch ... keine Ahnung. Ich kenne keinen einzigen Schweizer Schauspieler mit Namen xD.



Ebenfalls nicht Unicron, aber immerhin Jeff Bridges. Zwar nicht in «Iron Man», aber in «The Big Lebowski». Bild: ifc.com

Wie viel verdienst du?

6300 Fr. im Monat.

Das liebe/hasse ich an meinem Beruf.

Ich liebe, dass ich kreativ sein kann. Der Kunde bestellt ein Teil bei mir, und ich muss lösen, wie sich das herstellen lässt mit den Möglichkeiten, welche wir haben. Beim «Wie» habe ich freie Hand, sofern das Endresultat stimmt.

Was ich hasse, ist, dass wir uns vom Kunden vor allem terminmässig extrem unter Druck setzen lassen. Ich bringe immer das Beispiel, dass man in einem normalen Laden etwas bestellt, und dann sagt einem der Laden, wann er es liefern kann. Bei uns ist es so, dass der Kunde sagt, wann er es will und wir müssen ALLES versuchen, das einzuhalten. Und wenn es doch nicht möglich ist, dann FRAGEN wir, ob es auch ok. wäre, wenn wir das Material einen Tag später bringen. Ich finde das wahnsinnig. Und übrigens auch ökologisch totalen Blödsinn. Wir fahren jeden Tag mit einer Lastwagenflotte kreuz und quer durch die Schweiz, statt dass wir Lieferungen, welche in dieselbe Region gehen, auf einen Tag zusammenfassen könnten.

Was wolltest du als Kind werden?

Wie viele andere Kinder auch: Astronaut :).

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du beruflich machen?

Ich denke, ich würde Physik studieren und irgendetwas in Richtung Weltraumforschung arbeiten.

Welche an dich gerichtete Beleidigung vergisst du nie wieder?

Ich habe, seit ich 18 bin, eine Halbglatze. Darum rasiere ich mir meinen Kopf. Einmal wurde ich darum für einen Rechtsradikalen gehalten. Seitdem trage ich einen Bart.

Was würde dein Leben am meisten verbessern?

Finanzielle Sicherheit. Ich hasse es von Monat zu Monat zu leben und immer überlegen zu müssen, wie ich Ende Jahr die Steuern bezahle.

Welchen Sex-Skill hättest du am liebsten?

Mehr Selbstsicherheit und den Mut, meine Wünsche auszusprechen.

Wer ist dein Promi-Crush?

Ich bin ein Kind der 80er und somit in den 90ern sexuell erwacht. Ich denke, es wird mir nie aus dem Kopf gehen, wie Salma Hayek in «From Dusk Till Dawn» getanzt hat. Aber auch Jamie Lee Curtis in «True Lies» ist ein Ding für die Ewigkeit. Diese Frau werde ich auch mit 90 noch sexy finden.

Unicrons Promi-Crush – Mann kann es nachvollziehen: Frau Hayek in «From Dusk Till Dawn».

Was war der schrägste Ort, an dem du je Sex hattest?

Da bin ich enorm langweilig: Bett, Sofa, unter der Dusche, mehr war da eigentlich nie :).

Worüber hast du zuletzt gelogen?

Auf die Frage: «Wie geht es dir?» – «Gut». Willst du WIRKLICH wissen, wie es mir geht? Die meisten Leute wollen nicht, also antworten einfach alle mit «Gut».

Was ist deine grösste Errungenschaft?

Dafür, dass ich mit 16 ein depressiver suizidaler Teenager war, bin ich überrascht, dass ich heute, 42, in einer langjährigen Beziehung bin und ein sehr wichtiger Mitarbeiter in der Firma, in der ich arbeite.

Mehr Sex, mehr Geld oder mehr Fame?

Mehr Sex. Meine Partnerin hat leider eine psychische Erkrankung. Diese ist dank Medikation unter Kontrolle, jedoch tötet das ihre Libido. Das ist manchmal nicht einfach.

Wie würdest du gerne in Erinnerung bleiben?

Prinzipientreu und eigenständig. Ich habe mich mein ganzes Leben lang geweigert, einfach so zu sein, wie alle anderen. Nicht, dass das heisst, dass ich bewusst versucht habe, anders zu sein, aber ich bin so, wie ich bin – und ich werde mich nicht verstellen, auch wenn man mich so, wie ich bin, vielleicht nicht mag.

Welches ist die wichtigste Lektion, die dich das Leben gelehrt hat?

Leb dein eigenes Leben. Deine Eltern finden Tattoos doof, du selbst aber nicht? Dann mach die Tattoos und scheiss darauf, was die Eltern sagen. Und das gilt für alles. Ich bin 42 und laufe im Dorf immer mit einer Dose Bier und Bandshirt herum. Es interessiert mich überhaupt nicht, was die Nachbarn oder die beste Freundin meiner Mutter darüber denkt. Sei einfach du selbst, und wenn dich jemand deswegen nicht mag, dann lohnt es sich nicht, Energie in diese Bekanntschaft zu investieren. Das gilt übrigens auch innerhalb der Familie.

Welches war dein peinlichster Moment?

Vermutlich die Aushebung fürs Militär. Man ist immer noch jung. Man fühlt sich so schon unwohl im eigenen Körper. Und ich, als jemand, welcher immer übergewichtig und unsportlich war, muss vor meinem ganzen Jahrgang Übungen machen und mich selbst als unfähig blossstellen, während alle anderen zusehen. Die Aushebung wird für mich wohl für immer als der schlimmste Tag meines Lebens in Erinnerung bleiben.

Welche Hausarbeit nervt dich am meisten?

Staubsaugen und Herd putzen! Wir haben leider keinen Induktionsherd, sondern immer noch einen alten mit diesen schallplattenförmigen Heizplatten. Und die sind leider sehr mühsam zu putzen. Ausserdem hasse ich es, etwas zu putzen, was ich nicht dreckig gemacht habe. Warum wird etwas schmutzig, obwohl ich es nie benutzt habe? Darum das mit dem Staubsaugen. Ich habe NICHTS gemacht, trotzdem muss ich es putzen. Das ist einfach unfair!

Was war der beste Kuss deines Lebens?

Das war wohl mein erster Kuss. Das war eine gute Kollegin. Eigentlich lief überhaupt nichts zwischen uns, aber sie hatte gerade eine schwere Zeit und ich habe mir da sehr viel Zeit genommen, um ihr zu helfen. Als wir dann im Ausgang waren und uns eigentlich nur umarmt haben (zu «November Rain» von Guns'n Roses), ist es dann passiert. Ich hätte sie garantiert mit nach Hause nehmen können, aber ich wollte unsere Freundschaft nicht ruinieren. Darum blieb es bei diesem einen Kuss. Diese Frau lebt heute leider nicht mehr. Das macht die Erinnerung entsprechend bedeutungsschwerer. Sie hat sich selbst das Leben genommen, lange Zeit nach diesem Ereignis. Ich habe das nicht kommen sehen und hatte keine Ahnung, dass das überhaupt ein Thema ist.

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



– Die Dargebotene Hand: Tel 143,

– Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

– Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Was ist dein Fetisch?

Ich bin sehr einfach gestrickt: Ich habe einen Frauenfetisch. Ich mag den ganzen weiblichen Körper. Und zwar (ziemlich) egal, wie er aussieht. Dick, dünn, gross, klein, hängende Brüste, Cellulite – kein Problem. Jeder Körper hat seine eigene Schönheit. Und da ich etwas voyeuristisch veranlagt bin, bin ich nur schon erfreut, wenn ich Körperteile sehen darf, welche normalerweise der Allgemeinheit verdeckt bleiben. Egal, ob sie dem Schönheitsideal entsprechen: Wenn mir eine Frau ihre Brüste zeigt, dann besteht 75 % der Aufregung doch nur schon deshalb, weil eine Frau mich genug mag, dass sie mir etwas zeigt, was sie sonst verdeckt. DAS macht es für mich aus.

Ausserdem mag ich Beine, am liebsten mit Nylons. Dazu die passenden Schuhe? Perfekt. Frauen haben da zum Glück sehr viel Freiraum, um zu experimentieren und kombinieren.

Woran denkst du beim Masturbieren?

Neben dem Üblichen oft, wie Situationen alternativ hätten ablaufen können? Ich bin der König im «nicht Kapieren, dass jemand auf dich steht». Ich hatte schon tolle Gespräche, und wenn ich dann zurück zu meinen Freunden bin, haben die gesagt «WTF! Warum bist du nicht mit ihr mit??» Auch bei meiner jetzigen Partnerin war das so. Meine Kolleginnen haben sie zum Glück darüber informiert, dass ich NICHT verstehen werde, dass sie tatsächlich an mir interessiert ist. Die ersten drei Mal, als sie zu mir nach Hause zum «DVDs-Schauen» kam, haben wir pro Wochenende jeweils 10 Filme geschaut (nicht übertrieben) – und sie hat im Gästezimmer übernachtet. Weil ich das «DVD-Schauen» halt wörtlich genommen habe. Und ich denke halt gerne an all die Gelegenheiten zurück, welche ich nicht genutzt habe :).

Beschreibe dich selbst in drei Wörtern?

Verlässlich, prinzipientreu, pünktlich.

Mit diesen Personen hätte ich gerne einen Gruppenchat.

Der Papst, Elon Musk und den aktuellen amerikanischen Präsidenten.