Hecht viermal dabei: Alle Nominierten der Swiss Music Awards 2026
Am 19. März wird das Zürcher Hallenstadion zum Schweizer Musik-Mekka – dann werden nämlich die Swiss Music Awards 2026 verliehen. Nun wurden alle Nominierten bekannt gegeben. Ab Montag können Fans ihren Lieblingskünstlerinnen und -künstlern ihre Stimme schenken – und zwar hier.
Im März kannst du die Preisvergabe dann live auf 3+ mitverfolgen. Alle Kategorien und Nominierten findest du hier:
Best Solo Act National
- Gölä
- Nemo
- Trauffer
Best Group
- Hecht
- Heimweh
- Megawatt
Best Solo Act International
- Alex Warren
- Bad Bunny
- Taylor Swift
Best Breaking Act
- DVW & NAIJA03
- Heimatliebi
- Zoë Më
Best Live Act
- Baby Volcano
- Hecht
- Stubete Gäng
Best Group International
- L2B
- Partynextdoor & Drake
- ROSÉ & Bruno Mars
Best Talent
- EDB
- Jamila
- Nina Valotti
Best Act Romandie
- Baby Volcano
- Mairo
- Sami Galbi
Best Breaking Act International
- Alex Warren
- Beéle
- Sombr
Best Streaming Artist
- Hecht
- Jule X
- Monet192
Best Hit
- «Mon Amour» – Hecht
- «Brich mir mis Herz» – Megawatt & Gölä
- «Voyage» – Zoë Më
Best Hit International
- «Ordinary» – Alex Warren
- «I Adore You» – HUGEL, Topic & Arash feat. Daecolm
- «Golden» – HUNTR/X
Artist Award
- Camilla Sparksss
- MISS C-LINE
- Troubas Kater
Most Rising Artist SocialMedia
- EDB
- Jule X
- Lou Kaena
(leo)