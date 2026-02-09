Hochnebel
Swiss Music Awards 2026: Das sind die Nominierten

Best Breaking Act, Kings Elliot, right, thanks for winning at the award ceremony of the Swiss Music Awards in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 28, 2025. (Ennio Leanza/Keystone via AP) Kings Elliot
Am 19. März werden die Swiss Music Awards vergeben – das sind alle Nominierten.Bild: keystone

Hecht viermal dabei: Alle Nominierten der Swiss Music Awards 2026

09.02.2026, 07:00

Am 19. März wird das Zürcher Hallenstadion zum Schweizer Musik-Mekka – dann werden nämlich die Swiss Music Awards 2026 verliehen. Nun wurden alle Nominierten bekannt gegeben. Ab Montag können Fans ihren Lieblingskünstlerinnen und -künstlern ihre Stimme schenken – und zwar hier.

Im März kannst du die Preisvergabe dann live auf 3+ mitverfolgen. Alle Kategorien und Nominierten findest du hier:

Inhaltsverzeichnis
Best Solo Act NationalBest GroupBest Solo Act InternationalBest Breaking ActBest Live ActBest Group InternationalBest TalentBest Act RomandieBest Breaking Act InternationalBest Streaming ArtistBest HitBest Hit InternationalArtist AwardMost Rising Artist SocialMedia

Best Solo Act National

Swiss singer Nemo performs performs on the Vega stage, during the 48th edition of the Paleo Festival, in Nyon, Switzerland, Sunday, July 27, 2025. The Paleo is an open-air music festival in the wester ...
Nemo am Paleo Festival in Nyon 2025.Bild: keystone
  • Gölä
  • Nemo
  • Trauffer

Best Group

Band Hecht im Interview am Zürich Openair 2025
Hecht im watson-Interview 2025.Bild: watson
  • Hecht
  • Heimweh
  • Megawatt

Best Solo Act International

  • Alex Warren
  • Bad Bunny
  • Taylor Swift

Best Breaking Act

Switzerland&#039;s Zoe Me performs the song &quot;Voyage&quot; during the final at the 69th Eurovision Song Contest in Basel, Switzerland, on Saturday, May 17, 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Zoë Më performt «Voyage» am ESC in Basel.Bild: keystone
  • DVW & NAIJA03
  • Heimatliebi
  • Zoë Më

Best Live Act

  • Baby Volcano
  • Hecht
  • Stubete Gäng

Best Group International

  • L2B
  • Partynextdoor & Drake
  • ROSÉ & Bruno Mars

Best Talent

  • EDB
  • Jamila
  • Nina Valotti

Best Act Romandie

Baby Volcano
Baby Volcano.Bild: CH Media
  • Baby Volcano
  • Mairo
  • Sami Galbi

Best Breaking Act International

  • Alex Warren
  • Beéle
  • Sombr

Best Streaming Artist

  • Hecht
  • Jule X
  • Monet192

Best Hit

  • «Mon Amour» – Hecht
  • «Brich mir mis Herz» – Megawatt & Gölä
  • «Voyage» – Zoë Më

Best Hit International

  • «Ordinary» – Alex Warren
  • «I Adore You» – HUGEL, Topic & Arash feat. Daecolm
  • «Golden» – HUNTR/X

Artist Award

  • Camilla Sparksss
  • MISS C-LINE
  • Troubas Kater

Most Rising Artist SocialMedia

  • EDB
  • Jule X
  • Lou Kaena

Seine Musik kennen 5 Milliarden Menschen, seinen Namen so gut wie niemand
