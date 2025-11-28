wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
People

Bushido und Anna-Maria Ferchichi leben getrennt: «Auszeit»

Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben sich getrennt

Anna-Maria Ferchichi hat am Freitag überraschend bekannt gegeben, nicht mehr mit Bushido zusammenzuleben. Das Paar ist seit 2012 verheiratet.
28.11.2025, 12:2528.11.2025, 12:25
Steven Sowa / t-online
Ein Artikel von
t-online

Nach mehr als 13 gemeinsamen Jahren leben Anna-Maria Ferchichi und der deutsche Rapper Bushido nicht mehr zusammen. Das hat die Influencerin am Freitag in einer Instagram-Story bekanntgegeben. Darin spricht sie von einer «schwierigen Phase» und dem «Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen.»

Anna-Maria Ferchichi und ihr Ehemann Bushido
Anna-Maria Ferchichi und Bushido.Bild: screenshot tv now

Dann offenbart die 44-Jährige: «Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern. Vieles fühlt sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsste man wieder laufen lernen.»

Mehr:

Bushido verabschiedet sich 2026 – letztes Konzert findet im Zürcher Hallenstadion statt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1,44 Billionen Euro für Luxus – aber der Markt schrumpft
Der weltweite Luxusmarkt schrumpft. Im laufenden Jahr werden voraussichtlich 1,44 Billionen Euro für teure Autos, edles Essen, Jachten, Privatjets und ähnliches ausgegeben, wie eine Studie der Unternehmensberatung Bain & Company und des italienischen Luxusgüterverbands Fondazione Altagamma prognostiziert.
Zur Story