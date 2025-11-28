Bushido und Anna-Maria Ferchichi leben getrennt: «Auszeit»

Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben sich getrennt

Anna-Maria Ferchichi hat am Freitag überraschend bekannt gegeben, nicht mehr mit Bushido zusammenzuleben. Das Paar ist seit 2012 verheiratet.

Nach mehr als 13 gemeinsamen Jahren leben Anna-Maria Ferchichi und der deutsche Rapper Bushido nicht mehr zusammen. Das hat die Influencerin am Freitag in einer Instagram-Story bekanntgegeben. Darin spricht sie von einer «schwierigen Phase» und dem «Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen.»

Anna-Maria Ferchichi und Bushido. Bild: screenshot tv now

Dann offenbart die 44-Jährige: «Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern. Vieles fühlt sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsste man wieder laufen lernen.»