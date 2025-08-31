Extrembergsteiger Reinhold Messner hat erneut geheiratet

2021 schwor Reinhold Messner zum dritten Mal einer Frau die ewige Liebe. Jetzt, vier Jahre später, erneuerte der Extrem-Bergsteiger sein Eheversprechen.

Ricarda Heil / t-online

«Sie hat mich aus der Einsamkeit befreit», erzählte Reinhold Messner im vergangenen Jahr der «Bild»-Zeitung. In der 35 Jahre jüngeren Diane Schumacher scheint der 80-jährige Sportler sein Liebesglück gefunden zu haben.

Seit 2019 sind die beiden ein Paar. Nach anderthalb Jahren Beziehung besiegelten Reinhold Messner und Diane Schumacher ihre Liebe mit dem Jawort – und nun folgte eine weitere Hochzeit, wie die Bergsteigerlegende auf Instagram mitteilte.

Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte Reinhold Messner am Wochenende ein Pärchenfoto. Es zeigt beide in einem weissen Oberteil. Diane Schumacher kombinierte dazu goldenen Schmuck, Reinhold Messner einen bunten Turban.

Zu dem Bild schrieb er auf Englisch: «Wir fühlen uns in Südtirol, in Europa, zu Hause. Und doch fühlen wir uns auch in Asien zu Hause, insbesondere in Indien, wo uns Bescheidenheit und Kultur tief berührt haben.» Weiter heisst es: «Dort, in Indien, haben wir uns wieder unser Gelübde gegeben. Es war magisch, mystisch. Nur wir zwei. Denn zusammen, in der Einsamkeit, sind wir am besten.»

«Wir geniessen die Gesellschaft anderer Menschen. Aber manchmal reduziert sich das Leben auf seine reinste Form: nur wir beide, Seite an Seite, stärker als die Welt um uns herum», schrieb Messner zudem.

«Ich war für ihn die falsche Partnerin»

Für Reinhold Messner ist es nicht die erste Ehe. Der Sportler war bereits zweimal verheiratet. Von 1972 bis 1977 war Uschi Demeter die Frau an seiner Seite. Mehr als 30 Jahre später wagte er dann noch einmal den Schritt vor den Traualtar. 2009 gab er Sabine Stehle das Jawort. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder.

2021 folgte die Hochzeit mit Diane Schumacher. Kennengelernt hatten sich die beiden, als sie eines von Messners Museen besuchte. Er war damals gerade frisch von seiner zweiten Ehefrau getrennt, sie unglücklich in der Ehe mit ihrem Mann. Heute weiss sie: «Nicht mein Ex-Mann war der falsche Partner, sondern ich für ihn die falsche Partnerin», sagte sie im vergangenen Jahr rückblickend. «Wir hatten verschiedene Lebensvorstellungen.»