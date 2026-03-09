freundlich12°
Feministisches Zeichen: Frauen lassen sich Scheidungsringe anfertigen

Emily Ratajkowski startete mit ihrem Divorce Ring einen Trend.
Emily Ratajkowski startete mit ihrem Divorce Ring einen Trend.

Als feministisches Zeichen: Frauen lassen sich Scheidungsringe anfertigen

Für viele gilt eine Trennung nach dem Ja-Wort immer noch als ein Zeichen des Scheiterns. Seit einiger Zeit wird die Auflösung einer Ehe – vor allem von Frauen – aber immer öfter gefeiert. Das steckt dahinter.
09.03.2026, 18:4109.03.2026, 19:03
Sabeth Vela
Sabeth Vela

Vor zwei Jahren hat sich das Supermodel Emily Ratajkowski nach ihrer Scheidung einen sogenannten Divorce Ring, also Scheidungsring, anfertigen lassen. Dafür hat sie die Diamanten aus ihrem Ehe- und Verlobungsring in zwei neue Ringe einsetzen lassen. Damit hat sie zum einen ihre Scheidung gefeiert, zum anderen aber auch ein feministisches Zeichen gesetzt:

«Es gibt so viel Scham rund um die Scheidung. Ich glaube, dass genau diese Scham so viele Frauen in unglücklichen und manchmal auch missbräuchlichen Ehen hält.»
Die Hochzeitsringe von Emily Ratajkowski vorher (rechts) und nachher als Scheidungsringe (rechts).
Die Hochzeitsringe von Emily Ratajkowski vorher (rechts) und nachher als Scheidungsringe (rechts).

Mit ihrem Scheidungsring hat die 34-Jährige einen Trend in die Welt gesetzt, der sich bis heute hält. So gibt es auf Social Media dutzende Videos, in denen sich Frauen beim Shoppen eines Divorce Ring zeigen. Während einige dabei ihren alten Verlobungsring recyceln, lassen andere völlig neue Ringe anfertigen.

@jadesshenker You guys keep asking me about my ring in the comments so heres the update. @Alexandra Beth Fine Jewelry went above and beyond to help me re-design my once “dream ring”. It was emotional but im ao excited to ahow you guys. Lmk what you think i chose in the comments #alexandrabethfinejewelry #abfinejewelry #owningmanhatttan #jadeshenker #owningmanhattanjadeshenker #newlysingle #engagementring #divorcering ♬ original sound - Jade Shenker

«Ich habe schon mehrere Anfragen bekommen»

Wie 20 Minuten berichtet, hat der Scheidungsring es unterdessen sogar in die Schweiz geschafft. Die Zeitung hat dafür mit einem Schweizer Juwelier gesprochen. Dieser hat zwar bestätigt, dass Scheidungen in der Schweiz eher diskret behandelt werden, hinter den Türen der Trend aber tatsächlich zu spüren sei: «Ich habe schon mehrere Anfragen in diese Richtung bekommen, zustande gekommen ist die Anfertigung am Ende aber nur bei einem Ring.»

Wie der Juwelier weiter erzählt, nimmt er an, dass solche Umänderungen aber in nächster Zeit zunehmen werden: «Es hat ein starker Wandel stattgefunden. Zu mir kommen viel mehr Frauen, die sich selbst einen Diamantring kaufen oder ein Schmuckstück entwerfen lassen möchten, oft für mehrere Tausend Franken.»

Für das Designen des perfekten Scheidungsrings hat The Diamond Store London einen ganzen Guide zusammengestellt. So gibt es einige «traditionelle» Ringe, die sich besonders für Trennungen eignen sollen.

  • Der Trilogie-Ring: Trilogie-Ringe bestehen aus drei aneinandergereihten Edelsteinen, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft symbolisieren. Emily Ratajkowski hat aus ihrem Ehering ebenfalls einen Trilogie-Ring gefertigt.
Emily Ratajkowskis Scheidungsringe.
Der Diamant des Eherings ist hier in der Mitte zu sehen. Dazu wurden links und rechts zwei weitere Steine angesetzt.
  • Pinky Ring: Pinky Ringe werden am kleinen Finger getragen. Auf Englisch bedeutet Pinky Swear der Kleinefingerschwur. Mit einem Scheidungsring an diesem Finger kann man symbolisieren, dass man sich schwört, sich selbst treu zu bleiben. Emily Ratajkowski trägt ihren Verlobungsdiamanten nun ebenfalls am Pinky.
Emily Ratajkowskis Scheidungsringe.
Der Ring am kleinen Finger von Emily Ratajkowski.
  • Geburtssteinring: Ein dritter Ring, der für Unabhängigkeit stehen kann, ist einer mit dem eigenen Geburtsstein. Geburtssteine sind Edelsteine, die dem Sternzeichen oder dem Geburtsmonat zugeordnet werden. Damit können Trägerinnen oder Träger ihre Selbstliebe symbolisieren.
So kann etwa ein Geburtssteinring aussehen.
So kann etwa ein Geburtssteinring aussehen.

Interview
Queer, jung, Nationalrätin: «Ich bin für viele Männer ein wandelnder Trigger»
Themen
