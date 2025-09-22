«Spider-Man»-Star Tom Holland nach Unfall am Set im Spital

Bei den Dreharbeiten für den neuen «Spider-Man»-Film «Brand New Day» ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Medienberichten zufolge soll Hauptdarsteller Tom Holland am Set gestürzt sein und sich dabei den Kopf angeschlagen haben. Gemäss der Daily Mail wurde ein Krankenwagen gerufen, der Holland in ein Spital in Watford brachte. Dort wurde beim Briten eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert.

«Spider-Man»-Star Tom Holland hat eine Gehirnerschütterung erlitten. Bild: keystone

Wie es im Bericht weiter heisst, werden sich die Dreharbeiten durch den Unfall etwas verzögern. Holland werde «für eine Weile» nicht zu den Dreharbeiten kommen, wie sein Vater Dominic bei einem Wohltätigkeitsessen am Sonntag gesagt haben soll. Gemäss dem Hollywood Reporter sollen die Verantwortlichen der Produktionsfirma am Montag das weitere Vorgehen besprechen.

Der 29-Jährige Holland prägt seit Jahren die «Spider-Man»-Franchise. Im Jahr 2016 übernahm er erstmals die Rolle des Superhelden, mittlerweile wurden drei «Spider-Man»-Filme mit dem Briten in der Hauptrolle veröffentlicht. Der neue Film «Brand New Day» basiert auf einem gleichnamigen Comic aus dem Jahr 2008 und soll im Sommer 2026 in die Kinos kommen. (dab)