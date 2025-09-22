trüb und nass12°
DE | FR
burger
Leben
People

«Spider-Man» Star Tom Holland nach Unfall am Set im Spital

«Spider-Man»-Star Tom Holland nach Unfall am Set im Spital

22.09.2025, 11:0722.09.2025, 11:07

Bei den Dreharbeiten für den neuen «Spider-Man»-Film «Brand New Day» ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Medienberichten zufolge soll Hauptdarsteller Tom Holland am Set gestürzt sein und sich dabei den Kopf angeschlagen haben. Gemäss der Daily Mail wurde ein Krankenwagen gerufen, der Holland in ein Spital in Watford brachte. Dort wurde beim Briten eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert.

FILE - Tom Holland appears at the premiere of &quot;Spider-Man: No Way Home&quot; in Los Angeles on Dec. 13, 2021. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) Tom Holland
«Spider-Man»-Star Tom Holland hat eine Gehirnerschütterung erlitten.Bild: keystone

Wie es im Bericht weiter heisst, werden sich die Dreharbeiten durch den Unfall etwas verzögern. Holland werde «für eine Weile» nicht zu den Dreharbeiten kommen, wie sein Vater Dominic bei einem Wohltätigkeitsessen am Sonntag gesagt haben soll. Gemäss dem Hollywood Reporter sollen die Verantwortlichen der Produktionsfirma am Montag das weitere Vorgehen besprechen.

Der 29-Jährige Holland prägt seit Jahren die «Spider-Man»-Franchise. Im Jahr 2016 übernahm er erstmals die Rolle des Superhelden, mittlerweile wurden drei «Spider-Man»-Filme mit dem Briten in der Hauptrolle veröffentlicht. Der neue Film «Brand New Day» basiert auf einem gleichnamigen Comic aus dem Jahr 2008 und soll im Sommer 2026 in die Kinos kommen. (dab)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Dune: Part Two» ist auch eine Fashion Show
1 / 23
«Dune: Part Two» ist auch eine Fashion Show
Auf der Premieren-Tour für «Dune: Part Two» sind Zendaya (im Bild), Florence Pugh, Timothée Chalamet und Austin Butler das coolste Film-Ensemble, das die Welt und auch das Weltall bis heute gesehen haben.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
EINMALIGER GEBRAUCH: Federer und Zendaya spielen Tennis in Zürich
Video: extern / rest
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
3
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistkommentiert
1
Israel zunehmend isoliert – auch Frankreich will Palästina anerkennen
2
Charlie Kirk wird mit einer Gedenkfeier geehrt, wie es sie wohl noch nie gab
3
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
4
73'000 Zuschauer: Amerikas Rechte verabschiedet sich von Charlie Kirk
5
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
Meistgeteilt
1
Deutschland will Prozess für Zwei-Staaten-Lösung +++ 5 Tote bei Angriff im Libanon
2
FBI-Chef Patel: Viele Theorien zu Kirk-Tod +++ Trump droht den Taliban
3
«Eastern Sentry»: Wie die Nato Russland in die Schranken weisen will
4
History Porn Teil CIX: Geschichte in 34 Wahnsinns-Bildern
5
Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano
One-Night-Stand als Hummer
Der Sex im kleinen Zelt war so heiss, dass ich am Morgen danach sofort raus in den kalten Fluss musste.
Für meine Mutter gab es nichts Schlimmeres, als wenn wir Kinder einen Sonnenbrand hatten. Sie wurde nicht wütend, wenn wir schlechte Noten hatten oder zuhause fluchten. Andere Kinder dürfen ja nicht mal «Scheisse» sagen, meiner Mutter war das egal. Auch wenn ich zu spät nach Hause kam oder zum siebenhundertsten Mal meine verschwitzten Sachen mit dem Apfel und Sandwich im Turnsack verrotten liess – diesen Gestank vergisst man nie wieder –, egal, was wir taten, meine Mutter blieb entspannt. Ausser ich oder eine meiner Schwestern kam mit einer verbrannten Nase vom Skifahren zurück. Oder noch schlimmer: Der ganze Oberkörper war tiefrot, weil wir den ganzen Tag im Freibad verbrachten und vielleicht am Morgen einmal etwas Sonnencreme auf die Stirn rieben. Ist mir an meinem 10. Geburtstag passiert. Statt einem Happy Birthday gab's einen deftigen Zusammenschiss.
Zur Story