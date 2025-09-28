Bei einem Konzert der Sängerin kam es zu einem besorgniserregenden Vorfall. Bild: keystone

Grosse Sorge um Lola Young: Sängerin bricht während Auftritt auf der Bühne zusammen

Lola Young hatte in der Vergangenheit bereits Zwischenfälle auf der Bühne. Nun gibt es erneut Anlass zur Sorge. Die Sängerin muss nämlich ihren Auftritt abbrechen.

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «Leben»

Lola Young schaffte ihren grossen musikalischen Durchbruch mit ihrem Hit «Messy». Damit katapultierte sie sich in ihrer Heimat Grossbritannien ganz nach oben in die Charts. Um die Sängerin gibt es aber immer wieder Aufregung.

Beim diesjährigen Coachella hatte Lola Young auf der Bühne gesundheitliche Probleme. Sie kämpfte mit der Hitze und Übelkeit. Die Situation nahm sie damals allerdings mit Humor und witzelte später auf Social Media: «Das bin nicht ich, wie ich mein erstes Coachella spiele und die ganze Zeit würge und kotze.»

Auch das Lampenfieber soll ihr zugesetzt haben. Im Juni führte ein anderer Auftritt von Lola Young wieder zu Schlagzeilen. Während eines Festivals brach die Sängerin abseits der Bühne in Tränen aus. Die Künstlerin kämpfte zuvor mit Tonproblemen, ein Video zu ihrem Ausbruch wurde auf Tiktok millionenfach geklickt. Jetzt brach sie auf der Bühne zusammen.

Lola Young muss ihren Auftritt abbrechen

Das Magazin «People» berichtet jetzt, dass Lola Young am 27. September inmitten ihres Auftritts beim All Things Go Music Festival zusammengebrochen sei. Das Festival fand im Forest Hills Stadium in New York statt. Die 24-Jährige soll unter der tosenden Menge von medizinischem Personal von der Bühne getragen worden sein.

Während der Vorfall passierte, habe sie ihren Song «Conceited» performt. Was genau den Zwischenfall auslöste, ist bisher nicht bekannt. Auf ihrem Instagram-Account teilte Lola Young kurze Zeit später mit: «Hallo, an alle, die heute meinen Auftritt bei All Things Go gesehen haben: Mir geht es wieder gut.» Und weiter: «Vielen Dank für eure Unterstützung, Lola.»

Dieses Statement teilt Lola Young nach ihrem Zusammenbruch. Bild: instagram/lolayounggg

Vertreter von Lola Young und dem Festival reagierten bisher nicht auf die Bitte von «People» zu einem Kommentar. Remi Wolf, die ebenfalls dort auftrat, äusserte sich auf der Bühne dazu. Sie sagte zum Publikum gerichtet: «Das war echt furchtbar.» Und weiter: «Meine Freundin Lola ist hinter der Bühne und es geht ihr gut.»

Lola Young sagte bereits einen Tag vorher einen Auftritt ab

Lola Young meinte zu Beginn ihres Sets, dass sie «ein paar schwierige Tage» hatte. Zudem merkte sie an: «Manchmal kann einem das Leben wirklich das Gefühl geben, dass man nicht weitermachen kann, aber weisst du was, heute bin ich aufgewacht und habe die Entscheidung getroffen, hierherzukommen.»

Die Künstlerin sagte im Übrigen nur einen Tag vor dem Vorfall auf der Bühne ihren Auftritt bei dem jährlich stattfindenden Konzert «We Can Survive» am 26. September ab, das von der Radiostation Audacy organisiert wird.

«People» berichtet, dass ihr Manager in seiner Instagram-Story mitteilte, die Musikerin habe sich «aufgrund einer heiklen Angelegenheit» von dem Auftritt zurückziehen müssen.