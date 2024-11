Liam Payne war am 16. Oktober im Alter von 31 Jahren aus dem dritten Stock von einem Hotelbalkon gestürzt. Bild: AP

Nach Tod von Liam Payne: Drei Männer angeklagt

Drei Wochen nach dem Tod des ehemaligen One-Direction-Sängers Liam Payne nach einem Sturz von einem Balkon in Buenos Aires sind in Argentinien drei Männer angeklagt worden. Die zuständige Richterin habe die Angeklagten über die Vorwürfe informiert und ihnen die Ausreise aus Argentinien untersagt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Zwei der Verdächtigen sollen den Ermittlern zufolge Payne mit Drogen versorgt haben, darunter ein Hotelangestellter. Über gerichtsmedizinische Untersuchungen waren der Staatsanwaltschaft zufolge in Paynes Körper Spuren von Alkohol, Kokain und einem verschreibungspflichtigen Antidepressivum nachgewiesen worden.

Der andere Angeklagte sei ein ständiger Begleiter Paynes in Buenos Aires gewesen. Ihm werde sogenannte Aussetzung mit Todesfolge vorgeworfen – was bedeutet, dass er Payne in einer hilflosen Lage im Stich gelassen habe.

Der Ex-Sänger der britischen Boyband war am 16. Oktober im Alter von 31 Jahren aus dem dritten Stock von einem Hotelbalkon gestürzt. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft könnte Payne eine Krise wegen des Konsums von Drogen und Alkohol durchgemacht haben. Die Leiche des Sängers sei am vergangenen Wochenende mit Genehmigung der Justiz an Paynes Vater übergeben worden, teilte die Staatsanwaltschaft nun mit. (sda/dpa)