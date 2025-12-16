«McLeods Töchter»-Star Rachael Carpani: Sie starb mit 45 Jahren

Mit Rollen in erfolgreichen Serien erreichte Rachael Carpani ein Millionenpublikum – auch über die Grenzen Australiens hinaus. Jetzt ist die Schauspielerin verstorben.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Trauer um die australische Schauspielerin Rachael Carpani. Wie ihre Familie mitteilte, starb sie im Alter von 45 Jahren «unerwartet, aber friedlich». Die Nachricht wurde am Montag über den Instagram-Account ihrer Schwester Georgia Carpani veröffentlicht.

Rachael Carpani: Sie wurde nur 45 Jahre alt. Bild: www.imago-images.de

In dem Statement erklärten Tony und Gael Carpani, die Eltern von Rachael Carpani, dass diese «nach einem langen Kampf gegen eine chronische Krankheit in den frühen Morgenstunden des Sonntags, dem 7. Dezember» verstorben sei. Weiter hiess es, die Trauerfeier werde am 19. Dezember im engsten Kreis stattfinden. «Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um Privatsphäre und wird keine weiteren Erklärungen abgeben.» Mit diesen Worten endete die Mitteilung.

Bekannt wurde Carpani vor allem durch ihre langjährige Rolle als Jodi Fountain in der australischen Dramaserie «McLeod's Daughters». Von 2001 bis 2009 gehörte sie zur Stammbesetzung der TV-Reihe, die ab 2006 auch bei Vox zu sehen war. Für ihre Darstellung erhielt sie 2007 zwei Nominierungen mit dem australischen Fernsehpreis Logie: eine für den Silver Logie als beliebteste Schauspielerin sowie eine für den Gold Logie.

Rachael Carpani sprach über gesundheitliche Probleme

Neben ihrer Arbeit im Fernsehen war Carpani auch in Kinofilmen zu sehen. Ausserdem übernahm sie kleinere Rollen in Serien wie «All Saints» und «Navy CIS: L.A.». Ihren letzten Fernsehauftritt hatte Carpani in der 2024 ausgestrahlten Serie «Home and Away», in der sie in mehreren Episoden zu sehen war.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Carpani offen über gesundheitliche Probleme gesprochen. Im Jahr 2021 berichtete sie auf Social Media, dass sie wegen starker Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden sei und sich einer Operation habe unterziehen müssen. Sie erklärte zudem: «Im Grunde genommen habe ich einfach nicht auf meinen Körper und die Schmerzen gehört (ich neige dazu, trotz Schmerzen weiterzuarbeiten!) und mich selbst ziemlich krank gemacht.» Welche Krankheit sie zuletzt hatte, ist nicht bekannt.