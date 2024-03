Schloss Neuschwanstein verhängt Einschränkung gegen Touristen

Nathalie Trappe / watson.de

Das Schloss Neuschwanstein zieht seit Jahrzehnten Monarchie-Fans und andere Tourist:innen in ihren Bann. Unter dem Titel #neuschwanstein finden sich allein auf Instagram Dutzende Posts voller Prunk und Glitzer aus der gerne als «Märchenschloss» betitelten Sehenswürdigkeit im Allgäu.

Pro Jahr zählte der ehemalige Königssitz mit Kitsch-Faktor knapp eine Million Besucher:innen. Durch eine geplante Einschränkung der zuständigen Verwaltungsbehörde könnte es vielen aber künftig verwehrt bleiben, das berühmte Ausflugsziel tatsächlich von Nahem zu sehen.

Schloss Neuschwanstein nutzt Sanierung für besondere Änderung

Bereits 2017 startete die bayerische Schlösserverwaltung ein umfassendes Sanierungsprojekt für Neuschwanstein, bei dem für etwa 20 Millionen Euro verschiedenstes Inventar restauriert wird. In diesem Zuge wurden auch die Gruppen für Führungen auf dem Schloss stark dezimiert.

Während früher jeweils knapp 60 Personen an einer entsprechenden Tour teilnehmen durften, sind diese aktuell auf maximal 35 Besucher:innen beschränkt. Die Verwaltung gab nun allerdings bekannt, dass auch nach Abschluss der Bauarbeiten im Herbst 2024 nicht mehr als 45 Personen daran teilnehmen dürfen.

Grund für die anhaltenden Auflagen sei laut einer Sprecherin der «bestmögliche Erhalt des Gebäudes». In der Vergangenheit wurde häufig angebracht, dass auch das raue Gebirgsklima die Kalksteinfassaden angreife.

König Ludwigs «Märchenschloss» vor allem bei internationalen Touristen beliebt

Noch während der Bauphase im 19. Jahrhundert hatte Ludwig II. darüber nachgedacht, das Gebäude nach seinem Tod sprengen zu lassen. «Bewahren Sie mir diese Räume als Heiligtum – lassen Sie sie nicht entweihen von Neugierigen», soll er gegenüber den Verantwortlichen gesagt haben.

Dass dieser Wunsch nie erfüllt werden konnte, wird allein durch die offiziellen Besucherzahlen klar. Im Jahr 2023 kamen mehr als 800'000 Neugierige aus aller Welt, die Tendenz ist seit der Corona-Pandemie eher wieder steigend.

Viele asiatische und amerikanische Tourist:innen kommen nur nach Europa, um das berühmte «Märchenschloss» zu sehen. Das bekannte Schloss im Disneyland ist der Attraktion nachempfunden, auch Pop-Art-Star Andy Warhol nutzte einen Besuch in den 1970er Jahren für ein entsprechendes Kunstwerk.

Ein Besuch des Schlosses ist generell nur in Kombination mit einer Führung möglich. Der Preis für einen vollständigen Schlossbesuch beträgt aktuell 18 Euro, nur Kinder und Schüler:innen erhalten kostenlosen Eintritt. Laut Schlossverwaltung wolle man die Anzahl an Führung trotz begrenzter Anzahl an Teilnehmenden nicht aufstocken.

Als König Ludwig II. 1886 tot im Starnberger See in Bayern aufgefunden wurde, beschäftigte der Fall das gesamte Königshaus. Nur wenige Wochen nach seinem Tod öffnete das für ihn erbaute Neuschwanstein für Besucher:innen.