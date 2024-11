Bundesrat Parmelin drückt sich vor Miet-«Arena»: «Hat selbst gesagt, Vorlagen sind falsch»

«Wir hatten diese beiden Vorstösse, in denen es darum geht, dass einfacher gekündet werden kann. Wir hatten einen, der eine höhere Rendite zulassen will, was das Bundesgericht schliesslich schon selbst umgesetzt hat. Und in den anderen Vorstössen ging es darum, dass man die Marktmiete im Gesetz verankert und dass sich die Mieterinnen und Mieter nicht mehr gegen überhöhte Mieten wehren können.»

Michael Töngi, Grüne-Nationalrat